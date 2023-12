Tony Rickardsson: "Se rallento, morirò".

Tony Rickardsson è stato l'ultimo campione del mondo nella classica finale di un giorno, a Vojens nel 1994. Dopo che Hans Nielsen e gli americani Billy Hamill e Greg Hancock sono diventati i primi campioni del mondo nel sistema GP, lo svedese ha dominato l'azione dal 1998 in poi, stabilendo nuovi standard in questo sport. In termini sportivi, nel 2005 "T-Rick" aveva vinto sei titoli mondiali, diventando il campione record insieme a Ivan Mauger.

"Vengo da una famiglia di sportivi. Mio padre Stig era un ex pilota di motocross e ho un fratello di otto anni più grande, anche lui pilota di speedway", ha detto Rickardsson a proposito dei suoi inizi. "Per fortuna abbiamo registrato la finale mondiale del 1981, lo stile di guida di Bruce Penhall mi piaceva molto. Ha fatto due gare epiche con Tommy Knudsen e Ole Olsen, all'epoca raramente si vedeva un pilota sorpassare qualcuno all'esterno: lui sorpassava all'interno e all'esterno. Non avevo mai visto un pilota fare una cosa del genere, era semplicemente incredibile. All'epoca era il mio eroe".

Nei primi anni, è stato il fratello maggiore di Tony Rickardsson a dargli molti consigli e a tracciare la strada per la sua impareggiabile carriera. "Mi ha insegnato a guidare una moto da speedway", racconta lo svedese. "Mio fratello correva per un club di Stoccolma e mi ha aiutato a ottenere un contratto lì. Abbiamo sempre viaggiato insieme e abbiamo corso per anni nella stessa squadra. Io ho iniziato come riserva e lui era un membro fisso della squadra. Devo ringraziare molto mio fratello maggiore e mio padre per tutto l'aiuto e la guida che mi hanno dato all'inizio della mia carriera".

Rickardsson è diventato campione svedese per la prima volta nel 1990 e l'anno successivo ha debuttato nella finale mondiale, stupendo tutti quattro giorni dopo il suo 21° compleanno. "Nessuno si aspettava che vincessi la medaglia d'argento a Göteborg. In questa grande gara, ho superato me stesso alla mia età", ha sorriso Rickardsson.

Alle finali mondiali di Breslavia e Pocking, si è classificato solo al 14° posto, prima del suo grande momento a Vojens, nel 1994. "Sono stato un po' sorpreso di essere nella gara di salto con Craig Boyce e Hans Nielsen", ricorda l'ormai 53enne. "Hans ha vinto la partenza e io ho preso slancio all'esterno. Prima dell'inizio del jump-off, avevo visto che c'era del materiale morbido all'uscita della curva finale, direttamente sulla linea interna. Quando ho visto che Hans stava derapando un po', mi sono spostato all'interno e ho colpito questo piccolo pezzo di materiale morbido. Ho superato Hans e ho vinto il titolo. È stato incredibile in quel momento e lo è ancora. Battere Hans a Vojens è stato eccellente".

A partire dal 1995, il Campionato del Mondo si è svolto con il sistema del Grand Prix e Rickardsson non vedeva l'ora di entrare nella nuova era. "Ero molto eccitato. Mi sembrava che lo sport stesse crescendo e che ci sarebbe stato un cambiamento. La finale mondiale era una serata super, ma solo una volta all'anno", racconta Tony, che aveva beneficiato del sistema. "Se ci fosse stato un sistema di Grand Prix nel 1994, non sarei mai diventato campione del mondo. Fortunatamente era una classica finale mondiale, quella sera ho ottenuto il massimo e ho vinto".

I primi anni di Rickardsson nei Grand Prix sono iniziati bene con il secondo posto nel Campionato del Mondo del 1995, ma il dominio dello svedese si è concretizzato solo nel 1998. Negli anni successivi è sempre salito sul podio e ha vinto il titolo nel 1999, 2001, 2002 e 2005.

Indimenticabile la sua incredibile manovra al Gran Premio di Cardiff, in cui Rickardsson ha guidato lungo il cordolo per vincere in stile speedway su ghiaccio: "Per farla breve, volevo solo scendere dal cordolo: Volevo solo scendere dal cordolo. Non appena ho colpito il materiale sciolto che si trovava sulla barriera, questo ha tirato brutalmente sulle mie braccia. L'unica cosa che pensavo era: 'Se mollo adesso, morirò'. Stavo per volare oltre la recinzione e sugli spalti. Uscendo dalla curva, ho pensato: "Spero di non prendere la pedana nel recinto dell'aria". È stata la sensazione più bella del mondo quando ce l'ho fatta. Sono stato così fortunato che non sia successo in una gara di campionato davanti a 200 persone. È successo a Cardiff in finale, non avrei potuto scegliere un momento migliore! L'ho fatto una volta e mai più".

Rickardsson ha vinto il suo sesto campionato del mondo nella stagione 2005, grazie anche a questa spettacolare manovra, e aveva accarezzato l'idea di ritirarsi con il titolo, come fece Bruce Penhall, ma poi ha tenuto duro per un altro anno. "L'unica cosa che rimpiango della mia carriera è di non essere stato abbastanza forte da ritirarmi alla fine del 2005. Ero stanco. Ero esausto. Avevo finito", dice oggi. "Il mio club svedese mi ha spinto a continuare perché non aveva un sostituto per me. Ma nel 2006 non ero mentalmente in grado di guidare una moto da speedway. L'energia non c'era più".

Il Gran Premio di Danimarca a Copenaghen nel 2006 è stato l'ultimo, e Tony Rickardsson ha quindi chiuso la sua carriera - come una leggenda di questo sport.

I più grandi successi di Tony Rickardsson:



Campionato mondiale individuale di speedway : 6 volte campione del mondo (1994, 1998, 1999, 2001, 2002, 2005); 3 volte argento (1991, 1995, 2004); 2 volte bronzo (2000, 2003).



Campionato mondiale a squadre di speedway con la Svezia: 3x oro; 4x argento; 4x bronzo



Campionato mondiale a coppie di speedway con la Svezia: 1x oro; 1x argento



Campione svedese: 8 volte oro; 2 volte argento