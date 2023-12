Tony Rickardsson: "Se me descuidar, morro"

Nos domingos do Advento, a SPEEDWEEK.com recorda alguns atletas muito especiais dos 100 anos de história do speedway. Dedicamos o dia 17 de dezembro ao campeão de recordes Tony Rickardsson.

Tony Rickardsson foi o último campeão do mundo na final clássica de um dia, em Vojens, em 1994. Depois de Hans Nielsen e dos americanos Billy Hamill e Greg Hancock se terem tornado os primeiros campeões mundiais no sistema de GP, o sueco dominou a ação a partir de 1998 e estabeleceu novos padrões na modalidade. Em termos desportivos, "T-Rick" ganhou seis títulos de campeão mundial até 2005, o que o tornou o campeão recordista, juntamente com Ivan Mauger.

"Venho de uma família de desportos motorizados. O meu pai, Stig, era um antigo piloto de motocross e eu tenho um irmão oito anos mais velho que também andava de velocípede", conta Rickardsson sobre o seu início. "Felizmente, gravámos a Final Mundial de 1981, era o estilo de condução de Bruce Penhall que eu adorava. Ele fez duas corridas épicas com Tommy Knudsen e Ole Olsen, na altura raramente se via um piloto ultrapassar alguém por fora - ele ultrapassava por dentro e por fora. Nunca tinha visto um piloto fazer isso antes, era simplesmente incrível. Na altura, ele era o meu herói".

Nos primeiros anos, foi o irmão mais velho de Tony Rickardsson que lhe deu muitos conselhos e definiu o rumo da sua carreira inigualável. "Ele ensinou-me a conduzir uma bicicleta de velocidade", diz o sueco. "O meu irmão jogava num clube de Estocolmo e ajudou-me a conseguir um contrato lá. Viajámos sempre juntos e andámos na mesma equipa durante anos. Eu comecei como reserva e ele era um membro permanente da equipa. Tenho muito a agradecer ao meu irmão mais velho e ao meu pai por toda a ajuda e orientação que me deram no início da minha carreira."

Rickardsson sagrou-se campeão sueco pela primeira vez em 1990 e, no ano seguinte, estreou-se na final mundial, surpreendendo toda a gente quatro dias após o seu 21º aniversário. "Ninguém esperava que eu ganhasse a medalha de prata em Gotemburgo. Nesta grande corrida, superei-me a mim próprio na minha idade", sorriu Rickardsson.

Nas finais mundiais de Wroclaw e Pocking, terminou apenas em 14º lugar, antes de chegar o seu grande momento em Vojens, em 1994. "Fiquei um pouco surpreendido por estar no desempate com Craig Boyce e Hans Nielsen", recorda o cavaleiro de 53 anos. "O Hans ganhou o arranque e eu ganhei força por fora. Antes do início da corrida, tinha visto que havia material macio à saída da curva de chegada, diretamente na linha interior. Quando vi que o Hans estava a desviar-se um pouco, passei para o lado de dentro e bati nesse pequeno pedaço de material macio. Ultrapassei o Hans e ganhei o título. Foi incrível na altura - ainda me sinto incrível. Ganhar ao Hans em Vojens foi excelente".

A partir de 1995, o Campeonato do Mundo passou a ser disputado no sistema de Grande Prémio e Rickardsson estava ansioso pela nova era. "Estava muito entusiasmado. Parecia que o desporto estava a crescer e que ia haver uma mudança. A Final Mundial era uma grande noite, mas só uma vez por ano", diz Tony, que tinha beneficiado do sistema. "Se tivesse havido um sistema de Grande Prémio em 1994, nunca me teria tornado campeão do mundo. Felizmente, foi uma final mundial clássica, atingi o máximo nessa noite e ganhei."

Os primeiros anos de Rickardsson no Grande Prémio começaram bem, com um segundo lugar no Campeonato do Mundo de 1995, mas o domínio do sueco só se concretizou em 1998. Nos anos seguintes, terminou sempre no pódio e também ganhou o título em 1999, 2001, 2002 e 2005.

A sua incrível manobra no Grande Prémio de Cardiff, em que Rickardsson passou pela berma para vencer ao estilo da pista de gelo, é inesquecível: "Para resumir uma longa história: Eu só queria sair da berma. Assim que bati no material solto que estava na barreira, ele puxou brutalmente os meus braços. A única coisa em que estava a pensar era: 'Se me soltar agora, vou morrer'. Ia voar por cima da vedação e para as bancadas. Ao sair da curva, pensei: "Espero não ficar com o apoio para os pés nas barreiras aéreas. Foi a melhor sensação do mundo quando consegui. Tive muita sorte por não ter acontecido numa corrida da liga em frente a 200 pessoas. Foi em Cardiff, na final, e não podia ter escolhido um momento melhor! Fi-lo uma vez e nunca mais".

Rickardsson ganhou o seu sexto campeonato do mundo na temporada de 2005, graças em parte à manobra espetacular, e tinha brincado com a ideia de se retirar com o título, como Bruce Penhall fez uma vez, mas depois aguentou mais um ano. "A única coisa de que me arrependo da minha carreira é não ter sido suficientemente forte para me retirar no final de 2005. Estava cansado. Estava exausto. Estava acabado", diz ele hoje. "O meu clube sueco pediu-me para continuar, porque não tinham um substituto para mim. Mas em 2006 já não estava em condições mentais para andar numa mota de velocidade. A energia foi-se".

O Grande Prémio da Dinamarca em Copenhaga, em 2006, foi o seu último, e Tony Rickardsson terminou assim a sua carreira - como uma lenda do desporto.

Os maiores sucessos de Tony Rickardsson:



Campeonato do mundo individual de Speedway : 6 vezes campeão do mundo (1994, 1998, 1999, 2001, 2002, 2005); 3 vezes prata (1991, 1995, 2004); 2 vezes bronze (2000, 2003)



Campeonato do Mundo de Speedway por equipas com a Suécia: 3 vezes ouro; 4 vezes prata; 4 vezes bronze



Campeonato do Mundo de Pares de Speedway com a Suécia: 1x ouro; 1x prata



Campeão sueco: 8 vezes ouro; 2 vezes prata