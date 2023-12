John "Cowboy" Cook a 65 ans : un animateur grandiose

"Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un John Cook, et vous passerez un bon moment", a commenté un utilisateur sur Facebook à propos d'une photo de l'Américain, qui a réussi à sortir du lot même sans avoir connu de succès internationaux exceptionnels. Un autre commentaire souligne : "Un grand amuseur et une personne adorable".

Le Californien avait un style de conduite spectaculaire : lorsque le "cow-boy" Cook sortait d'un virage, il tendait sa jambe droite en l'air depuis le repose-pied, ce qui lui permettait de négocier les virages à toute vitesse. Né le 18 décembre 1958 à Van Nuys, en Californie, Cook est arrivé en Angleterre au début des années 1980 et a joué pour les Hull Vikings, les Ipswich Witches, les Poole Pirates et les King's Lynn Stars jusqu'au tournant du millénaire, remportant des championnats et des coupes avec ses équipes.

Le chemin de Cook l'a également mené en Suède, où il a joué dans la ligue dans les années 1990. Cook a obtenu la nationalité suédoise, ce qui lui a permis de participer au championnat individuel, qu'il a remporté à Mariestad en 1992 avec le maximum de points.

Régulièrement, "Cookie", qui a terminé septième à la finale mondiale de Bradford en 1985 et huitième à Amsterdam en 1987, a participé à des compétitions par équipe pour les États-Unis. En 1984 et 1987, il a terminé troisième avec les États-Unis et a même été vice-champion du monde en 1985 à Long Beach. Lors des championnats du monde par équipe de 2000, Cook faisait également partie de l'équipe et a contribué avec sept points à la dernière médaille de bronze de l'équipe américaine.

En 2001, Cook était aligné lors de la première Coupe du monde et a contribué à onze points lors du premier tour et du Race-Off. En finale, les Américains ont terminé cinquièmes. On se souvient de sa combinaison de course argentée, qui l'avait transformé en "cow-boy de l'espace", en référence à sa tenue d'astronaute. Pour ceux qui se demandent d'où vient le surnom de "cow-boy", John Cook était parfois cow-boy d'hélicoptère, surveillant de grands troupeaux de bovins. Il a également fait des courses de jet-ski en tant que professionnel.

Cook, qui a remporté le titre de champion américain en 1985, s'est toujours distingué dans le domaine de la relève, a dirigé la "John Cook Speedway Academy" et a permis à de jeunes Américains de faire leurs débuts dans le sport en Europe pendant sa carrière active.

"C'est lui qui a commencé à me montrer tout ce qui se passait en Europe et à m'expliquer les choses", a loué le quadruple champion du monde Greg Hancock. "Je suis venu en Europe en 1985, j'ai aussi regardé la finale mondiale à Bradford et j'ai passé la plupart du temps chez John. J'étais régulièrement avec lui dans son box, je nettoyais ses motos et je le vivais tout simplement. C'est à ce moment crucial que je me suis dit : 'C'est ce que je veux faire'".