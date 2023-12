John "Cowboy" Cook compie 65 anni: un intrattenitore straordinario

"Ti basta un John Cook per divertirti", ha commentato un utente su Facebook a proposito di una foto dello statunitense, che è riuscito a distinguersi dalla massa anche senza un eccezionale successo internazionale. Un altro commento lo sottolinea: "Un grande intrattenitore e una persona adorabile".

Il californiano aveva uno stile di guida spettacolare: quando "Cowboy" Cook usciva da una curva, alzava la gamba destra dalla pedana per affrontare velocemente le curve. Cook, nato il 18 dicembre 1958 a Van Nuys, in California, è arrivato in Inghilterra all'inizio degli anni '80 e ha gareggiato per Hull Vikings, Ipswich Witches, Poole Pirates e King's Lynn Stars fino all'inizio del millennio, festeggiando campionati e coppe con le sue squadre.

Il percorso di Cook lo ha portato anche in Svezia, dove ha giocato in campionato negli anni Novanta. Divenuto cittadino svedese, Cook ha potuto partecipare al campionato individuale, che ha vinto con il Maximum a Mariestad nel 1992.

"Cookie", che si è classificato settimo nella finale mondiale del 1985 a Bradford e ottavo ad Amsterdam nel 1987, ha gareggiato regolarmente per gli Stati Uniti nelle competizioni a squadre. Si è classificato terzo con gli USA nel 1984 e nel 1987 e si è anche classificato secondo a Long Beach nel 1985. Cook ha fatto parte della squadra anche ai Campionati mondiali a squadre del 2000 e ha contribuito all'ultima medaglia di bronzo della squadra statunitense con sette punti.

Nel 2001, Cook ha fatto parte della squadra per la prima edizione della Coppa del Mondo e ha contribuito con undici punti nel primo turno e undici punti nella gara di spareggio. Gli americani si sono classificati quinti in finale. È stato ricordato per la sua tuta da gara argentata, che lo ha reso un "cowboy spaziale" in riferimento alla sua tenuta da astronauta. Chi si chiede da dove derivi il soprannome "cowboy" deve sapere che John Cook si occupava occasionalmente di grandi mandrie di bestiame come cowboy elicotterista. Ha anche corso con le moto d'acqua come professionista.

Cook, che è diventato campione americano nel 1985, si è sempre distinto anche per il lavoro con i giovani talenti, gestendo la "John Cook Speedway Academy" e aprendo la strada ai giovani americani per l'ingresso in questo sport in Europa durante la sua carriera attiva.

"È stato lui che ha iniziato a mostrarmi l'intera faccenda in Europa e a spiegarmi le cose", ha lodato il quattro volte campione del mondo Greg Hancock. "Sono venuto in Europa nel 1985, ho assistito alla finale mondiale a Bradford e ho trascorso la maggior parte del tempo con John. Ero regolarmente con lui nel suo box, pulivo le sue moto e vivevo la situazione. Quello è stato il momento decisivo in cui mi sono detto: 'Questo è ciò che voglio fare'".