John "Cowboy" Cook tem 65 anos: Um grande artista

"Tudo o que se precisa é de um John Cook e já se está a divertir", comentou um utilizador no Facebook a propósito de uma fotografia do norte-americano, que conseguiu destacar-se da multidão mesmo sem um sucesso internacional notável. Outro comentário sublinha o facto: "Um grande animador e uma pessoa adorável".

O californiano tinha um estilo de condução espetacular: quando "Cowboy" Cook saía de uma curva, levantava a perna direita do apoio dos pés para contornar rapidamente as curvas. Cook, que nasceu a 18 de dezembro de 1958 em Van Nuys, Califórnia, veio para Inglaterra no início dos anos 80 e competiu pelos Hull Vikings, Ipswich Witches, Poole Pirates e King's Lynn Stars até ao virar do milénio, celebrando campeonatos e taças com as suas equipas.

O percurso de Cook também o levou à Suécia, onde jogou na liga na década de 1990. Cook tornou-se cidadão sueco e, por isso, pôde participar no campeonato individual, que venceu com o Maximum em Mariestad, em 1992.

"Cookie", que terminou em sétimo lugar na final mundial de 1985 em Bradford e em oitavo em Amesterdão em 1987, competiu regularmente pelos EUA em competições por equipas. Ficou em terceiro lugar com os EUA em 1984 e 1987 e foi mesmo vice-campeão em Long Beach em 1985. Cook também fez parte da equipa no Campeonato Mundial de Equipas de 2000 e contribuiu para a última medalha de bronze da equipa americana com sete pontos.

Em 2001, Cook fez parte da equipa na estreia da Taça do Mundo e contribuiu com onze pontos na primeira ronda e onze pontos na corrida de desempate. Os americanos ficaram em quinto lugar na final. Foi recordado pelo seu fato de corrida prateado, que fez dele um "cowboy do espaço", em referência ao seu fato de astronauta. Se alguém se perguntar de onde veio a alcunha "cowboy", deve saber que John Cook cuidava ocasionalmente de grandes manadas de gado como cowboy de helicóptero. Também correu em jet skis como profissional.

Cook, que se tornou campeão americano em 1985, também sempre se destacou no trabalho com jovens talentos, dirigindo a "John Cook Speedway Academy" e abrindo caminho para que jovens americanos entrassem no desporto na Europa durante a sua carreira ativa.

"Foi ele quem começou a mostrar-me tudo na Europa e a explicar-me as coisas", elogiou o tetracampeão mundial Greg Hancock. "Vim para a Europa em 1985, assisti à Final Mundial em Bradford e passei a maior parte do tempo com o John. Acompanhava-o regularmente nas boxes, limpava-lhe as motos e vivia tudo. Esse foi o momento decisivo em que disse a mim próprio: 'É isto que quero fazer'."