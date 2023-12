Nicki Pedersen: "He experimentado de todo en este deporte"

Todo deporte necesita personajes que dividan opiniones, a los que odies o ames. Uno de esos personajes es Nicki Pedersen: uno de los mejores pilotos de speedway desde el cambio de milenio, pero también alguien que daba rienda suelta a sus emociones dentro y fuera de la pista, con puños y parafernalia volando por los boxes. Al mismo tiempo, es uno de los pilotos más profesionales y un tipo muy agradable en su vida privada.

En 2000, el danés entró en el Gran Premio a través de la Challenge de Abensberg, después de luchar inicialmente en el grupo de los perdedores en el entonces sistema eliminatorio de 24 rondas, disputando un total de siete rondas y teniendo que trabajar duro para ganarse su puesto. Su incontenible espíritu de lucha ya era evidente entonces.

"No me permitieron ir a Gran Bretaña hasta que terminé mi entrenamiento", recuerda Pedersen de aquellos primeros días. "El día que recibí el certificado, a las 12 del mediodía, embarqué en un ferry que salía de Esbjerg hacia Harwich a las 6 de la tarde. Al día siguiente empecé mi carrera profesional en el speedway. Para convertirte en campeón del mundo o en un buen piloto de speedway, tienes que correr en las pistas británicas. Sabía que eso era importante. Por aquel entonces me pagaban unas 20 libras por punto y 150 libras a la semana por mi alojamiento con una familia. Fue una época dura, pero también la mejor que he vivido. Sé que tienes que trabajar duro para conseguir tus objetivos".

Antes de ganarse su plaza en el Gran Premio, Nicki participó en dos pruebas wildcard. "Tuve la oportunidad en Linköping y no me fue bien", recuerda Pedersen. "Luego corrí en Vojens y llegué a la final. Antes de la carrera, alguien en la carpa de los patrocinadores me dijo que creían en mí y querían que estuviera en la final. Dijeron que si estaba en la final, querían ser mi patrocinador principal el año que viene. Aquella noche tuve mucha presión, pero lo conseguí. Me encantan los retos así".

Pedersen terminó tercero en el primer Gran Premio de la temporada 2001, en Berlín. Sin embargo, a pesar de un buen comienzo, no consiguió clasificarse para la temporada 2002 y tuvo que participar de nuevo en el Desafío, al que sobrevivió en segunda posición.

En 2002, Pedersen no pudo clasificarse para 2003 a pesar de su primera victoria en un GP, pero se le concedió un wildcard permanente. Empezó la temporada con fuerza y llegó a la final cinco veces en los seis primeros Grandes Premios. La tensión alcanzó su punto álgido en la última carrera, en Hamar, donde el título se decidió entre Jason Crump y el danés.

"Jason me llevaba un punto de ventaja y ambos llegamos a semifinales. En mi semifinal, Bjarne Pedersen hizo una buena salida y se puso delante, yo iba último. Pasé a Scott Nicholls y Tomasz Gollob, y de repente me puse segundo y pasé a la final", sonríe el piloto de Odense, en la isla de Funen. "Antes de la semifinal, esperaba que Jason estuviera en la primera semifinal, porque así podría ver si llegaba a la final. Mirando atrás, en realidad fue bueno que pudiera presionar a Jason".

El australiano entró en acción en la segunda semifinal, donde derribó a Rune Holta y fue eliminado, convirtiendo a Pedersen en campeón del mundo por primera vez. "Esperamos y esperamos y, de repente, el árbitro tomó la decisión. Entonces gritamos y gritamos en los boxes, fue inolvidable".

Pedersen ganó su segundo y tercer título mundial en 2007 y 2008. "El secreto fue mi forma física, de eso no hay duda. Entrenábamos de forma diferente y desarrollábamos cosas específicas para un piloto de speedway", explicó Pedersen, que fue el primero en defender su título de Gran Premio desde Tony Rickardsson en 1998/1999. "No fui un piloto regular en 2003, pero en once pruebas fui el más regular. En 2007 estuve a otro nivel, fui absolutamente el mejor. En las dos primeras carreras sumé 47 puntos de 48 posibles. Estuve un paso por delante de todos durante toda la temporada. Cuando eres el número 1, no tienes a nadie a quien batir salvo a ti mismo. Es un juego mental en tu cabeza y es duro. Pero era el siguiente paso. Cuando gané en 2007, supe inmediatamente después de mi última carrera que mi siguiente paso era volver a hacerlo".

Incluso a los 46 años y con tres títulos mundiales a sus espaldas, Pedersen no piensa en retirarse y ha firmado contratos de liga para 2024. También seguirá ejerciendo de seleccionador nacional danés, cargo que Nicki asumió en sustitución de Hans Nielsen para la temporada 2023. En el Mundial de este año, el propio Pedersen, seleccionador, viajó con el equipo tras su grave lesión de cadera, algo que nunca había ocurrido.

"He pasado por todo, absolutamente por todo en este deporte y en la vida", dice el eterno corredor, que ganó cuatro veces la Copa del Mundo como piloto y se colgó el bronce como director de equipo en 2023. "Era joven y viajaba. Tenía novias y a veces no tenía. Tenía patrocinadores y dinero y a veces ninguno. Puedo decir algo de todo cuando me llaman los chicos".