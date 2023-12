Nicki Pedersen : "J'ai tout vécu dans ce sport".

Chaque sport a besoin de types qui divisent les esprits, que l'on déteste ou que l'on aime. Nicki Pedersen est l'un de ces personnages : d'une part, l'un des meilleurs pilotes de speedway depuis le début du millénaire, mais aussi l'un de ceux qui ont laissé libre cours à leurs émotions sur la piste et en dehors, et dont les poings et les ustensiles ont parfois volé à travers le box. En même temps, il fait partie des pilotes les plus professionnels et, en privé, il est très agréable à vivre.

En 2000, le Danois a accédé au Grand Prix par le biais du Challenge d'Abensberg, après s'être d'abord battu en passant par le tour des perdants dans le système à élimination directe de l'époque avec 24 manches, en disputant sept manches au total et en devant ainsi gagner sa place. Son esprit combatif indomptable était déjà évident à l'époque.

"Je n'avais pas le droit de partir en Grande-Bretagne avant d'avoir terminé ma formation", a raconté Pedersen à propos de ses débuts. "Le jour où j'ai reçu ce certificat à midi, j'ai embarqué sur un ferry qui quittait Esbjerg à 18 heures pour Harwich. Le lendemain, j'ai commencé ma carrière professionnelle de speedway. Pour devenir champion du monde ou un bon pilote de speedway, il faut rouler sur les pistes britanniques. Je savais que c'était important. A l'époque, je recevais environ 20 livres par point et 150 livres par semaine pour mon hébergement dans une famille. C'était une période difficile, mais c'était aussi la meilleure période que j'ai vécue. Je sais qu'il faut travailler dur pour atteindre ses objectifs".

Avant de gagner sa place en Grand Prix, Nicki a participé à deux événements avec une wild card. "J'ai eu l'occasion de le faire à Linköping et je ne l'ai pas bien fait", s'est souvenu Pedersen. "Ensuite, j'ai couru à Vojens et j'ai réussi à me qualifier pour la finale. Avant la course, quelqu'un dans la tente des sponsors m'a dit qu'ils croyaient en moi et qu'ils voulaient que je sois en finale. Ils m'ont dit que si j'étais en finale, ils voulaient devenir mon sponsor principal pour l'année prochaine. J'avais beaucoup de pression ce soir-là, mais j'ai réussi. J'aime ce genre de défis".

Lors du premier Grand Prix de la saison 2001, Pedersen s'est classé troisième à Berlin. Néanmoins, malgré un départ en fanfare, il ne parvint pas à se qualifier pour la saison 2002. Il dut à nouveau passer par le challenge et s'en sortit avec la deuxième place.

En 2002, Pedersen a manqué la qualification pour 2003 malgré sa première victoire en GP, mais a reçu une wild card permanente. Il a commencé la saison en force et s'est retrouvé cinq fois en finale lors des six premiers Grands Prix. Le suspense a culminé lors de la dernière course à Hamar, où Jason Crump et le Danois se sont disputés le titre.

"Jason avait un point d'avance sur moi et nous avons tous les deux atteint la demi-finale. Dans ma demi-finale, Bjarne Pedersen a pris un bon départ et était devant, j'étais dernier. J'ai réussi à passer Scott Nicholls et Tomasz Gollob et tout à coup, j'étais deuxième et j'ai réussi à atteindre la finale", a déclaré en souriant l'homme originaire d'Odense, sur l'île de Funen. "Avant les demi-finales, j'espérais que Jason serait en première demi-finale, car cela me permettrait de voir s'il atteindrait la finale. En fait, si je regarde en arrière, c'était une bonne chose que je puisse mettre la pression sur Jason".

L'Australien est entré en jeu lors de la deuxième demi-finale, au cours de laquelle il a fait tomber Rune Holta et a été exclu, ce qui a permis à Pedersen d'être champion du monde pour la première fois. "Nous avons attendu, attendu, et soudain l'arbitre a pris la décision. Ensuite, nous avons crié et hurlé dans le box, c'était inoubliable".

En 2007 et 2008, Pedersen a remporté ses titres de champion du monde numéro 2 et 3. "Le secret était ma forme physique, cela ne fait aucun doute. Nous nous sommes entraînés différemment et avons développé des choses spécialement pour un pilote de speedway", a expliqué Pedersen, qui est le premier à défendre son titre en Grand Prix depuis Tony Rickardsson en 1998/1999. "En 2003, je n'étais pas un pilote constant, mais sur onze événements, j'étais le plus cohérent. En 2007, j'avais un autre niveau, j'étais absolument le meilleur. Lors des deux premières courses, j'ai obtenu 47 points sur 48 possibles. J'avais une longueur d'avance sur tout le monde, toute la saison. Quand on est numéro 1, on n'a personne d'autre à battre que soi-même. C'est un jeu d'esprit dans la tête et c'est dur. Mais c'était l'étape suivante. Quand j'ai gagné en 2007, j'ai su juste après ma dernière course que ma prochaine étape était de réussir à nouveau".

Même à 46 ans et avec trois titres de champion du monde, Pedersen ne pense pas à s'arrêter et a signé des contrats de ligue pour 2024. Il continuera également d'être le manager de l'équipe nationale danoise, poste que Nicki a repris de Hans Nielsen pour la saison 2023. Lors de la Coupe du monde de cette année, le manager de l'équipe Pedersen a même participé lui-même à la compétition après sa grave blessure à la hanche, ce qui n'avait jamais été fait auparavant.

"J'ai tout traversé - absolument tout dans ce sport et dans la vie", dit l'Evergreen, qui a remporté quatre fois la Coupe du monde en tant que coureur et a décroché le bronze en 2023 en tant que manager d'équipe. "J'étais jeune et j'ai voyagé. J'avais des petites amies et parfois pas de petites amies. J'avais des sponsors et de l'argent, puis plus rien. Je peux dire quelque chose sur n'importe quoi si les gars m'appellent".