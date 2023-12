Nicki Pedersen: "Ho sperimentato tutto in questo sport".

Ogni sport ha bisogno di personaggi che dividono le opinioni, che si odiano o si amano. Uno di questi è Nicki Pedersen: uno dei migliori piloti di speedway dall'inizio del millennio, ma anche uno che ha dato libero sfogo alle sue emozioni dentro e fuori la pista, facendo volare pugni e oggetti nei box. Allo stesso tempo, è uno dei piloti più professionali e un uomo molto piacevole nella vita privata.

Nel 2000, il danese è entrato nel Grand Prix attraverso il Challenge di Abensberg, dopo aver inizialmente lottato per entrare nella fascia dei perdenti nell'allora sistema a eliminazione diretta a 24 manches, disputando un totale di sette manches e dovendo lavorare duramente per guadagnarsi il posto. Il suo incontenibile spirito combattivo era già evidente allora.

"Non mi fu permesso di andare in Gran Bretagna finché non avessi completato il mio allenamento", ha ricordato Pedersen di quei primi giorni. "Il giorno in cui ricevetti il certificato, alle 12, mi imbarcai su un traghetto che partiva da Esbjerg per Harwich alle 18. Il giorno dopo iniziai il mio percorso professionale di velocità. Il giorno dopo ho iniziato la mia carriera professionale nello speedway. Per diventare un campione del mondo o un buon pilota di speedway, bisogna correre sulle piste britanniche. Sapevo che era importante. All'epoca mi pagavano circa 20 sterline a punto e 150 sterline a settimana per l'alloggio presso una famiglia. È stato un periodo difficile, ma anche il più bello che abbia mai vissuto. Ho capito che bisogna lavorare sodo per raggiungere i propri obiettivi".

Prima di guadagnarsi un posto nel Grand Prix, Nicki ha partecipato a due eventi wildcard. "Ho avuto l'occasione a Linköping e non sono andato bene", ha ricordato Pedersen. "Poi ho corso a Vojens e sono arrivato in finale. Prima della gara, qualcuno nella tenda degli sponsor mi ha detto che credeva in me e che voleva che arrivassi in finale. Mi hanno detto che se fossi arrivato in finale, avrebbero voluto essere il mio sponsor principale per il prossimo anno. Quella sera ero molto sotto pressione, ma ce l'ho fatta. Mi piacciono le sfide come questa".

Pedersen si è classificato terzo nel primo Gran Premio della stagione 2001 a Berlino. Tuttavia, nonostante l'ottimo inizio, non è riuscito a qualificarsi per la stagione 2002 e ha dovuto partecipare nuovamente al Challenge, che ha superato al secondo posto.

Nel 2002, nonostante la sua prima vittoria in un GP, Pedersen non è riuscito a qualificarsi per il 2003, ma ha ottenuto una wildcard permanente. Iniziò la stagione con decisione e raggiunse la finale cinque volte nei primi sei Gran Premi. La tensione ha raggiunto l'apice nella gara finale di Hamar, dove il titolo è stato deciso tra Jason Crump e il danese.

"Jason aveva un punto di vantaggio su di me ed entrambi abbiamo raggiunto le semifinali. Nella mia semifinale, Bjarne Pedersen è partito bene ed era in testa, io ero ultimo. Ho superato Scott Nicholls e Tomasz Gollob e all'improvviso ero secondo e sono entrato in finale", ha sorriso l'uomo di Odense, sull'isola di Fionia. "Prima della semifinale, speravo che Jason fosse nella prima semifinale, perché così avrei potuto vedere se avrebbe raggiunto la finale. Ripensandoci, è stato un bene che io sia riuscito a mettere pressione a Jason".

L'australiano è entrato in azione nella seconda semifinale, dove ha sconfitto Rune Holta ed è stato eliminato, rendendo Pedersen campione del mondo per la prima volta. "Abbiamo aspettato e aspettato e all'improvviso l'arbitro ha preso la decisione. Poi abbiamo urlato e gridato nei box, è stato indimenticabile".

Pedersen ha vinto il suo secondo e terzo titolo mondiale nel 2007 e nel 2008: "Il segreto era la mia forma fisica, non c'è dubbio. Ci siamo allenati in modo diverso e abbiamo sviluppato cose specifiche per un pilota di speedway", ha spiegato Pedersen, che è stato il primo a difendere il titolo del Gran Premio dopo Tony Rickardsson nel 1998/1999. "Nel 2003 non ero un pilota costante, ma in undici gare sono stato il più costante. Nel 2007 ero su un altro livello, ero assolutamente il migliore. Nelle prime due gare ho ottenuto 47 punti su 48 possibili. Sono stato un passo avanti a tutti per tutta la stagione. Quando sei il numero 1, non hai nessuno da battere se non te stesso. È un gioco mentale nella tua testa ed è difficile. Ma era il passo successivo. Quando ho vinto nel 2007, subito dopo l'ultima gara ho capito che il mio prossimo passo sarebbe stato quello di ripetermi".

Anche all'età di 46 anni e con tre titoli di campione del mondo a suo nome, Pedersen non pensa di ritirarsi e ha firmato un contratto di campionato per il 2024. Continuerà anche a ricoprire il ruolo di manager della nazionale danese, incarico che Nicki ha assunto da Hans Nielsen per la stagione 2023. Nella Coppa del Mondo di quest'anno, il manager Pedersen ha persino viaggiato con la squadra dopo il grave infortunio all'anca, cosa mai successa prima.

"Ne ho passate di tutti i colori, assolutamente di tutti i colori in questo sport e nella vita", dice l'intramontabile Pedersen, che ha vinto quattro volte la Coppa del Mondo come corridore e ha conquistato il bronzo come team manager nel 2023. "Ero giovane e viaggiavo. Avevo fidanzate e a volte non avevo fidanzate. Avevo sponsor e soldi e poi ancora nessuno. Posso dire qualcosa su tutto quando i ragazzi mi chiamano".