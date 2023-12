Nicki Pedersen: "Já experimentei de tudo neste desporto"

Nicki Pedersen junta-se à lista de atletas de destaque no desporto do speedway com três títulos de campeão mundial. Razão suficiente para lhe dedicar o dia 19 do calendário do Advento da SPEEDWEEK.

Todos os desportos precisam de personagens que dividam as opiniões, que se odeiem ou se amem. Uma dessas personagens é Nicki Pedersen: um dos melhores pilotos de speedway desde o virar do milénio, mas também alguém que dá rédea solta às suas emoções dentro e fora da pista, com punhos e parafernália a voar pelas boxes. Ao mesmo tempo, é um dos pilotos mais profissionais e um homem muito agradável na sua vida privada.

Em 2000, o dinamarquês entrou no Grande Prémio através do Challenge em Abensberg, depois de ter inicialmente lutado para passar o escalão dos perdedores no sistema de 24 baterias eliminatórias, disputando um total de sete baterias e tendo de trabalhar arduamente para ganhar o seu lugar. O seu espírito de luta irreprimível já era evidente nessa altura.

"Não me era permitido ir para a Grã-Bretanha até ter completado a minha formação", recorda Pedersen sobre esses primeiros tempos. "No dia em que recebi este certificado, ao meio-dia, embarquei num ferry que partiu de Esbjerg para Harwich às 18 horas. No dia seguinte, comecei a minha carreira profissional no speedway. Para se ser campeão do mundo ou um bom piloto de speedway, é preciso correr nas pistas britânicas. Eu sabia que isso era importante. Na altura, recebia cerca de 20 libras por ponto e 150 libras por semana para o meu alojamento com uma família. Foi um período difícil, mas também foi o melhor período que já tive. Sei que temos de trabalhar muito para atingir os nossos objectivos".

Antes de Nicki ter conquistado o seu lugar no Grande Prémio, participou em dois eventos "wildcard". "Tive a oportunidade em Linköping e não me saí bem", recorda Pedersen. "Depois corri em Vojens e cheguei à final. Antes da corrida, alguém na tenda dos patrocinadores disse-me que acreditava em mim e que queria que eu estivesse na final. Disseram-me que, se eu chegasse à final, queriam ser o meu principal patrocinador para o próximo ano. Senti muita pressão nessa noite, mas consegui. Adoro desafios como este".

Pedersen terminou em terceiro lugar no primeiro Grande Prémio da época de 2001, em Berlim. No entanto, apesar de um início forte, não conseguiu qualificar-se para a época de 2002 e teve de participar novamente no Desafio, ao qual sobreviveu em segundo lugar.

Em 2002, Pedersen não conseguiu qualificar-se para 2003, apesar da sua primeira vitória num GP, mas recebeu um wildcard permanente. Começou a época em força e chegou à final cinco vezes nos primeiros seis Grandes Prémios. A tensão atingiu o auge na corrida final em Hamar, onde o título foi decidido entre Jason Crump e o dinamarquês.

"Jason tinha um ponto de vantagem sobre mim e ambos chegámos às meias-finais. Na minha meia-final, o Bjarne Pedersen fez um bom arranque e estava na frente, eu estava em último. Passei pelo Scott Nicholls e pelo Tomasz Gollob e, de repente, fiquei em segundo lugar e passei à final", sorriu o homem de Odense, na ilha de Funen. "Antes da meia-final, esperava que o Jason ficasse na primeira meia-final, porque assim poderia ver se ele chegaria à final. Olhando para trás, até foi bom ter conseguido pressionar o Jason".

O australiano entrou em ação na segunda meia-final, onde derrubou Rune Holta e foi eliminado, tornando Pedersen campeão do mundo pela primeira vez. "Esperámos e esperámos e, de repente, o árbitro tomou a decisão. Depois gritámos e gritámos nas boxes, foi inesquecível."

Em 2007 e 2008, Pedersen conquistou os títulos de campeão do mundo número 2 e 3. "O segredo foi a minha forma física, não há dúvida sobre isso. Treinámos de forma diferente e desenvolvemos coisas específicas para um piloto de speedway", explicou Pedersen, que foi o primeiro a defender o seu título de Grande Prémio desde Tony Rickardsson em 1998/1999. "Não fui um piloto consistente em 2003, mas em onze eventos fui o mais consistente. Em 2007 estava a um nível diferente, era absolutamente o melhor. Fiz 47 pontos em 48 possíveis nas duas primeiras corridas. Estive um passo à frente de toda a gente durante toda a época. Quando se é o número 1, não se tem ninguém para vencer a não ser a si próprio. É um jogo mental na nossa cabeça e é difícil. Mas era o próximo passo. Quando ganhei em 2007, soube logo a seguir à minha última corrida que o meu próximo passo era fazê-lo novamente."

Mesmo aos 46 anos e com três títulos de campeão mundial, Pedersen não pensa em reformar-se e assinou um contrato com a liga para 2024. Além disso, continuará a desempenhar as funções de treinador da seleção dinamarquesa, cargo que Nicki substituiu Hans Nielsen na época de 2023. No Campeonato do Mundo deste ano, o treinador Pedersen chegou mesmo a viajar com a equipa depois da sua grave lesão na anca, algo que nunca tinha acontecido antes.

"Já passei por tudo - absolutamente tudo neste desporto e na vida", diz o eterno vencedor da Taça do Mundo quatro vezes como piloto e que conquistou o bronze como chefe de equipa em 2023. "Eu era jovem e viajava. Tinha namoradas e, por vezes, não tinha namoradas. Tinha patrocinadores e dinheiro e, por vezes, não tinha nenhum. Posso dizer algo sobre tudo quando os rapazes me telefonam".