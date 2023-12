Speedway : les médaillés allemands sont rares

Lors du championnat du monde par équipes, l'Allemagne a remporté deux fois une médaille de bronze, toutes deux il y a longtemps. En 1981, la sélection allemande a dû se qualifier pour la finale continentale à Saint-Pétersbourg, ce qu'elle a fait avec brio en remportant la victoire. Lors de la finale à Olching, devant un public record, il n'a manqué à l'équipe d'Egon Müller qu'un point pour remporter la médaille d'argent sur les Britanniques.

L'année suivante, la sélection allemande s'est qualifiée pour la finale à Landshut. Avec 18 points, les Allemands sont restés juste devant les Tchèques et ont remporté le bronze pour la deuxième année consécutive.

Les championnats du monde de speedway par paires ont été organisés de 1968 à 1993, et un duo allemand a réussi à décrocher une médaille lors de cette compétition. En 1977, Egon Müller et Hans Wassermann ont d'abord remporté la demi-finale à Pocking devant l'Australie et la Finlande, se qualifiant ainsi pour la finale mondiale à Manchester. En finale, ils ont commencé moyennement, mais ont ensuite connu une période de force avec des victoires 5:1 sur la Tchécoslovaquie et l'Australie et se sont retrouvés à égalité de points avec les Suédois à la deuxième place à la fin des 21 manches. Müller ayant été battu par le Suédois Anders Michanek lors du barrage pour l'argent, ce fut le bronze.

L'Allemagne a eu plus de succès dans les championnats d'Europe de speedway par paires, qui n'ont guère attiré l'attention internationale. En 2010, la finale s'est déroulée à Stralsund et si Tobias Kroner est entré solidement dans la course, Martin Smolinski a été remplacé après deux manches par le héros local Roberto Haupt. Le duo Kroner/Haupt a remporté un total de 15 points sur les 20 restants, et lors du barrage pour l'argent, Kroner, le pilote le plus fort du jour, a réussi à vaincre le Croate Jurica Pavlic.

Trois ans plus tard, Martin Smolinski et Kevin Wölbert ont fait encore mieux lors de la finale à Herxheim. Le duo a commencé fort avec des victoires 5:1 contre la Slovénie et le Danemark, et avant la dernière manche contre la Pologne, l'Allemagne avait 21 points au compteur et la Pologne 18. Dans la manche décisive, le Polonais Sebastian Ulamek a d'abord mené, mais Wölbert l'a dépassé, puis Smolinski dans le dernier virage. L'Allemagne a ainsi pris la tête du classement, devenant pour la première et unique fois championne d'Europe en couple.

Lors de la première édition du Championnat d'Europe par équipes des moins de 19 ans en 2008, l'Allemagne s'était d'emblée classée deuxième. En 2016, elle a remporté le bronze lors de la finale à Stralsund, après avoir manqué la médaille lors des finales à Landshut (2012) et Herxheim (2014).

Dans le championnat du monde des moins de 21 ans, c'est Christian Hefenbrock qui est le seul Allemand à avoir remporté une médaille. Lors de la finale de 2006, il a été l'un des quatre coureurs à marquer deux chiffres et a participé à la finale décisive pour le titre. Le meilleur marqueur Fredrik Lindgren a chuté en finale et "Hefe" a pu remporter la médaille de bronze au rerun derrière le Polonais Karol Zabik et Antonio Lindbäck.

Hefenbrock a également remporté en 2006 la seule médaille de l'Allemagne au championnat d'Europe de speedway, derrière Krzysztof Jablonski et Grzegorz Walasek, qui ont décidé du titre en barrage, il a de nouveau obtenu le bronze.

Lors des finales européennes, qui ont été disputées jusqu'en 1975 dans le cadre des qualifications pour les championnats du monde, Josef Hofmeister a terminé une fois troisième (1957) et deux fois deuxième (1958, 1959).

Le plus grand succès allemand a été remporté par Egon Müller, qui est devenu champion lors de la finale mondiale de 1983 à Norden avec Maximum. Nous reviendrons sur ce jour particulier le 24 décembre.

Les succès de l'équipe allemande de speedway :



1977

Championnat du monde en couple : 3e place avec Egon Müller et Hans Wassermann.



1981

Championnat du monde par équipe : 3e place avec Karl Maier, Georg Hack, Georg Gilgenreiner, Egon Müller, Alois Wiesböck.



1982

Championnats du monde par équipe : 3e place avec Georg Hack, Egon Müller, Karl Maier, Alois Wiesböck, Georg Gilgenreiner.



2006

Championnat du monde des moins de 21 ans : 3e place par Christian Hefenbrock.



2008

Championnats d'Europe par équipe U19 : 2e place avec Max Dilger, Erik Pudel, Frank Facher, Sönke Petersen, Kevin Wölbert



2010

CE en couple : 2e place avec Tobias Kroner, Martin Smolinski, Roberto Haupt



2013

CE par paires : 1ère place avec Martin Smolinski, Kevin Wölbert, Max Dilger



2016

CE par équipe U19 : 3e place avec Dominik Möser, Lukas Fienhage, Michael Härtel, Daniel Spiller, Erik Riss