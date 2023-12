Speedway: le medaglie tedesche sono poche e lontane tra loro

La Germania ha vinto due medaglie di bronzo ai Campionati del Mondo a squadre, entrambe molto tempo fa. Nel 1981, la squadra tedesca dovette qualificarsi per la finale continentale di San Pietroburgo, cosa che fece brillantemente vincendo. Nella finale di Olching, davanti a una folla da record, la squadra di Egon Müller è arrivata a un solo punto dalla medaglia d'argento contro i britannici.

L'anno successivo, la squadra tedesca si qualificò per la finale di Landshut, finendo con soli 18 punti di vantaggio sui cechi e vincendo il bronzo per la seconda volta consecutiva.

Il Campionato mondiale a coppie di speedway si è svolto dal 1968 al 1993 e una volta un duo tedesco è riuscito a vincere una medaglia in questa competizione. Nel 1977, Egon Müller e Hans Wassermann vinsero per la prima volta la semifinale a Pocking davanti ad Australia e Finlandia, qualificandosi così per la finale mondiale di Manchester. La coppia ha avuto un inizio lento in finale, ma poi ha avuto una fase di forza con vittorie per 5:1 sulla Cecoslovacchia e sull'Australia ed era a pari punti con gli svedesi al secondo posto al termine delle 21 manches. Poiché Müller è stato sconfitto dallo svedese Anders Michanek nello spareggio per l'argento, i due hanno conquistato il bronzo.

La Germania ha avuto più successo nei Campionati europei a coppie di speedway, che hanno attirato poca attenzione a livello internazionale. Nel 2010, la finale si è svolta a Stralsund e, mentre Tobias Kroner è partito bene, Martin Smolinski è stato sostituito dall'eroe locale Roberto Haupt dopo due round. Il duo Kroner/Haupt ha totalizzato 15 dei 20 punti rimanenti e Kroner è stato il cavaliere più forte della giornata, battendo il croato Jurica Pavlic nello spareggio per l'argento.

Tre anni dopo, Martin Smolinski e Kevin Wölbert hanno fatto ancora meglio nella finale di Herxheim. Il duo è partito forte con vittorie per 5:1 contro Slovenia e Danimarca, e prima della manche finale contro la Polonia, la Germania aveva 21 punti e la Polonia 18. Nella manche decisiva, il polacco Sebastian Ulamek ha inizialmente preso il comando, ma Wölbert ha superato prima lui e poi Smolinski nell'ultima curva. Di conseguenza, la Germania ha conquistato un vantaggio inattaccabile e si è laureata campione europeo a coppie per la prima e unica volta.

Alla prima edizione dei Campionati europei a squadre U19 nel 2008, la Germania si è classificata subito al secondo posto. Nel 2016 ha conquistato il bronzo nella finale di Stralsund, dopo aver mancato le medaglie nelle finali di Landshut (2012) e Herxheim (2014).

Christian Hefenbrock è l'unico tedesco ad aver vinto una medaglia ai Campionati del Mondo U21. Nella finale del 2006, è stato uno dei quattro pattinatori a segnare in doppia cifra e ha partecipato alla finale decisiva per il titolo. Il capocannoniere Fredrik Lindgren è caduto in finale, ma "Hefe" è riuscito a conquistare il bronzo nella ripetizione dietro ai polacchi Karol Zabik e Antonio Lindbäck.

Hefenbrock ha vinto anche l'unica medaglia per la Germania nel Campionato Europeo di Speedway 2006, conquistando nuovamente il bronzo dietro Krzysztof Jablonski e Grzegorz Walasek, che hanno deciso il titolo in una gara di salto.

Josef Hofmeister si è classificato una volta terzo (1957) e due volte secondo (1958, 1959) nelle finali europee, che si sono tenute come parte delle qualificazioni al Campionato del Mondo fino al 1975.

Egon Müller ha ottenuto il più grande successo tedesco quando è diventato campione con Maximum nella finale mondiale del 1983 a Norden. Ripercorriamo questa giornata speciale il 24 dicembre.

I successi della squadra tedesca di speedway:



1977

Campionato del mondo a coppie: 3° posto con Egon Müller e Hans Wassermann



1981

Campionato del mondo a squadre: 3° posto con Karl Maier, Georg Hack, Georg Gilgenreiner, Egon Müller, Alois Wiesböck



1982

Campionati del mondo a squadre: 3° posto con Georg Hack, Egon Müller, Karl Maier, Alois Wiesböck, Georg Gilgenreiner



2006

Campionati del mondo U21: 3° posto con Christian Hefenbrock



2008

Campionati europei a squadre U19: 2° posto con Max Dilger, Erik Pudel, Frank Facher, Sönke Petersen, Kevin Wölbert



2010

Campionati europei a coppie: 2° posto con Tobias Kroner, Martin Smolinski, Roberto Haupt



2013

Campionato europeo a coppie: 1° posto con Martin Smolinski, Kevin Wölbert, Max Dilger



2016

Campionati europei a squadre U19: 3° posto con Dominik Möser, Lukas Fienhage, Michael Härtel, Daniel Spiller, Erik Riss