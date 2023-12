Speedway: os medalhados alemães são poucos e distantes entre si

Nos 100 anos de história do desporto de velocidade, houve algumas medalhas para pilotos ou equipas alemãs. No 22º dia do calendário do Advento da SPEEDWEEK, recordamos esses sucessos.

A Alemanha conquistou duas medalhas de bronze nos Campeonatos Mundiais de Equipas, ambas há muito tempo. Em 1981, a equipa alemã teve de se qualificar para a final continental em São Petersburgo, o que fez de forma brilhante ao vencer. Na final em Olching, perante um público recorde, a equipa de Egon Müller ficou apenas a um ponto da medalha de prata contra os britânicos.

No ano seguinte, a equipa alemã qualificou-se para a final em Landshut, terminando com apenas 18 pontos de vantagem sobre os checos e conquistando o bronze pela segunda vez consecutiva.

O Campeonato do Mundo de Pares de Speedway realizou-se de 1968 a 1993 e uma dupla alemã conseguiu ganhar uma medalha nesta competição. Em 1977, Egon Müller e Hans Wassermann venceram pela primeira vez a meia-final em Pocking, à frente da Austrália e da Finlândia, qualificando-se assim para a final mundial em Manchester. A dupla teve um início lento na final, mas depois teve uma fase forte com vitórias por 5:1 sobre a Checoslováquia e a Austrália e ficou empatada em pontos com os suecos no segundo lugar no final das 21 mangas. Como Müller foi derrotado pelo sueco Anders Michanek no play-off para a prata, ficaram com o bronze.

A Alemanha teve mais sucesso no Campeonato Europeu de Pares de Speedway, que atraiu pouca atenção internacional. Em 2010, a final teve lugar em Stralsund e, embora Tobias Kroner tenha tido um início sólido, Martin Smolinski foi substituído pelo herói local Roberto Haupt após duas rondas. A dupla Kroner/Haupt marcou um total de 15 dos 20 pontos restantes, e Kroner foi o cavaleiro mais forte do dia, derrotando o croata Jurica Pavlic no desempate pela prata.

Três anos mais tarde, Martin Smolinski e Kevin Wölbert fizeram ainda melhor na final em Herxheim. A dupla começou bem, com vitórias por 5:1 sobre a Eslovénia e a Dinamarca, e antes da última prova contra a Polónia, a Alemanha tinha 21 pontos e a Polónia 18. Na prova decisiva, o polaco Sebastian Ulamek começou por assumir a liderança, mas Wölbert ultrapassou-o primeiro e depois Smolinski na última curva. Assim, a Alemanha assumiu uma liderança inabalável e sagrou-se campeã europeia de pares pela primeira e única vez.

Na estreia do Campeonato da Europa de Equipas Sub-19, em 2008, a Alemanha ficou logo em segundo lugar. Em 2016, o bronze foi conquistado na final em Stralsund, depois de ter perdido as medalhas nas finais de Landshut (2012) e Herxheim (2014).

Christian Hefenbrock é o único alemão a ganhar uma medalha no Campeonato do Mundo de Sub-21. Na final de 2006, foi um dos quatro patinadores a marcar dois dígitos e esteve na final decisiva para o título. O melhor marcador Fredrik Lindgren caiu na final, mas "Hefe" conseguiu ganhar o bronze na repetição, atrás dos polacos Karol Zabik e Antonio Lindbäck.

Hefenbrock conquistou também a única medalha para a Alemanha no Campeonato Europeu de Velocidade de 2006, mais uma vez com o bronze, atrás de Krzysztof Jablonski e Grzegorz Walasek, que decidiram o título numa prova de saltos.

Josef Hofmeister terminou em terceiro lugar uma vez (1957) e em segundo duas vezes (1958, 1959) nas finais europeias, que se realizaram como parte das eliminatórias do Campeonato do Mundo até 1975.

Egon Müller alcançou o maior sucesso alemão quando se tornou campeão com Maximum na final mundial de 1983 em Norden. A 24 de dezembro, recordaremos este dia especial.

Os sucessos da equipa alemã de speedway:



1977

Campeonato do Mundo de Pares: 3º lugar com Egon Müller e Hans Wassermann



1981

Campeonato do Mundo por equipas: 3º lugar com Karl Maier, Georg Hack, Georg Gilgenreiner, Egon Müller e Alois Wiesböck



1982

Campeonato do Mundo de Equipas: 3º lugar com Georg Hack, Egon Müller, Karl Maier, Alois Wiesböck, Georg Gilgenreiner



2006

Campeonato do Mundo de Sub-21: 3º lugar com Christian Hefenbrock



2008

Campeonato Europeu de Equipas Sub-19: 2º lugar com Max Dilger, Erik Pudel, Frank Facher, Sönke Petersen, Kevin Wölbert



2010

Campeonato Europeu de Pares: 2.º lugar com Tobias Kroner, Martin Smolinski, Roberto Haupt



2013

Campeonato Europeu de Pares: 1º lugar com Martin Smolinski, Kevin Wölbert, Max Dilger



2016

Campeonato Europeu de Equipas Sub-19: 3º lugar com Dominik Möser, Lukas Fienhage, Michael Härtel, Daniel Spiller, Erik Riss