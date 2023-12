Celina Liebmann : Première femme dans la ligue britannique

Celina Liebmann poursuit imperturbablement sa route et ouvre un nouveau chapitre avec un contrat dans le British Championship, la deuxième ligue britannique de speedway. "J'ai reçu deux offres : D'abord celle de Plymouth, dont je m'étais déjà réjouie, puis celle de Workington. Comme je connais le circuit de Workington depuis le Womens Championship, je l'ai choisi", a rapporté la Bavaroise lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "C'est justement la première année qu'il est avantageux de débuter sur un circuit que l'on connaît et que l'on aime. Je peux alors découvrir tous les autres circuits de la ligue, qui sait ce qui se passera ensuite".

Pour la pilote de speedway la plus rapide d'Allemagne, il s'agit maintenant de préparer la saison, car il faut construire d'autres vélos. "Lorsque je suis venue pour la première fois en Angleterre, j'avais des vélos prêtés par Norick Blödorn et Katie Gordon. Lors de l'académie féminine de la FIM qui s'est tenue à Manchester et qui comportait en parallèle une course pour le championnat du monde de flat-track, Markus Jell a emmené un de mes vélos avec lui. Il est resté là-bas depuis. Actuellement, nous sommes en train d'acheter et de monter deux autres vélos, ce qui fait que j'en ai deux plus un de rechange en Angleterre", a expliqué la jeune femme de 22 ans. "J'ai un mécanicien à Workington qui s'occupe des motos avec moi. Selon le calendrier, je n'y vais que pour les courses".

L'entrée dans la ligue britannique est également possible pour Liebmann grâce à son employeur GE-Service, qui lui accorde de nombreuses libertés. "C'est une aide formidable", sait Celina. "Je peux travailler comme le temps me le permet. Si j'ai une course, je peux toujours me rendre à la course".

Outre les événements de la ligue britannique, Liebmann prévoit de participer à la Team Cup et à d'autres courses en Allemagne. De plus, elle continuera à participer à la ligue polonaise des moins de 24 ans et au championnat d'Italie, qui comprend plusieurs courses. Le fait qu'elle sera la première femme à participer à la ligue britannique ne préoccupe guère Celina : "Je cours depuis 17 ans contre des garçons et je veux aussi m'amuser en Angleterre, marquer des points, connaître toutes les pistes et me faire un nom".