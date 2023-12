Celina Liebmann: prima donna nel campionato inglese

Celina Liebmann continua imperterrita a seguire la sua strada e apre un altro capitolo con un contratto nel British Championship, il secondo campionato britannico di speedway. "Ho avuto due offerte: Innanzitutto quella di Plymouth, che mi ha fatto molto piacere, e poi un'altra da Workington. Poiché conosco la pista di Workington dal campionato femminile, ho deciso di accettare", ha dichiarato il bavarese in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Soprattutto al primo anno, è un vantaggio iniziare su una pista che si conosce e che piace. Poi potrò conoscere tutti gli altri tracciati del campionato, chissà cosa verrà dopo".

Per il velocissimo pilota tedesco di speedway è ora il momento di prepararsi per la stagione, visto che ci sono altre moto da costruire. "Quando sono stato in Inghilterra per la prima volta, ho preso in prestito le moto di Norick Blödorn e Katie Gordon. Markus Jell ha portato una delle mie moto alla FIM Women's Academy, che si teneva a Manchester e che prevedeva anche una gara del Campionato del Mondo di Flat Track. Da allora è rimasta lì. Attualmente stiamo acquistando altre due moto e le stiamo preparando, così avrò due moto più una di riserva in Inghilterra", ha detto la 22enne. "Ho un meccanico a Workington che si occupa delle moto insieme a me. A seconda del calendario, volerò solo per le gare".

L'ingresso di Liebmann nel campionato britannico è possibile anche grazie al suo datore di lavoro GE Service, che le lascia molta libertà. "È un grande aiuto", dice Celina. "Posso lavorare quando il tempo me lo permette. Se ho una gara, posso sempre andare alla gara".

Oltre agli eventi del campionato britannico, Liebmann intende partecipare alla Team Cup e ad altre gare in Germania. Continuerà anche a gareggiare nel campionato polacco U24 e parteciperà al campionato italiano, che prevede diverse gare. Il fatto che sarà la prima donna nel campionato britannico non preoccupa Celina: "Ho corso contro i ragazzi per 17 anni e voglio divertirmi anche in Inghilterra, fare punti, conoscere tutti i circuiti e farmi un nome".