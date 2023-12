Celina Liebmann: Primeira mulher na liga britânica

Celina Liebmann continua a seguir o seu caminho sem se deixar abater e abre um novo capítulo com um contrato no British Championship, a segunda liga britânica de speedway. "Tive duas ofertas: Primeiro, a de Plymouth, que me agradou muito, e depois outra de Workington. Como conheço a pista de Workington do Campeonato Feminino, decidi-me por ela", disse o bávaro numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Especialmente no primeiro ano, é uma vantagem começar numa pista que se conhece e de que se gosta. Depois posso conhecer todas as outras pistas do campeonato, quem sabe o que virá a seguir."

Para o mais rápido piloto alemão de velocidade, é agora altura de preparar a época, uma vez que há mais motos para construir. "Quando estive em Inglaterra pela primeira vez, pedi motos emprestadas a Norick Blödorn e Katie Gordon. Markus Jell levou uma das minhas motos para a Academia Feminina da FIM, que estava a decorrer em Manchester e que também incluía uma corrida para o Campeonato do Mundo de Flat Track. Tem estado lá desde então. Estamos atualmente a comprar mais duas motos e a montá-las, pelo que terei duas motos e uma de reserva em Inglaterra", disse a jovem de 22 anos. "Tenho um mecânico em Workington que trata das motos comigo. Dependendo do calendário, só viajo para as corridas."

A entrada de Liebmann na liga britânica também é possível graças ao seu empregador, a GE Service, que lhe dá muita liberdade. "É uma grande ajuda", diz Celina. "Posso trabalhar consoante o tempo disponível. Se tiver uma corrida, posso sempre ir à corrida."

Para além dos eventos da liga britânica, Liebmann planeia competir na Team Cup e noutras corridas na Alemanha. Vai também continuar a competir na Liga Polaca de Sub24 e participar no Campeonato Italiano, que inclui várias corridas. O facto de ser a primeira mulher na liga britânica não preocupa Celina: "Há 17 anos que corro contra rapazes e quero divertir-me também em Inglaterra, marcar pontos, conhecer todas as pistas e fazer um nome para mim".