Australie : Jaimon Lidsey bat les champions du monde

En Australie, la saison de speedway est en cours : à Mildura et North Brisbane, Max Fricke et Jaimon Lidsey se sont montrés en excellente forme avant le début du championnat national.

Le deuxième jour de Noël, le "Jason Lyons Trophy" a été disputé à Mildura et les 28 et 29 décembre, une course a eu lieu à North Brisbane sous le marketing de Darcy Wards Speedway Promotions pour célébrer le centenaire du speedway.

Lors des deux courses, Jaimon Lidsey s'est montré convaincant sur toute la ligne lors des manches préliminaires. Lors de la course pour le "Jason Lyons Trophy", le champion du monde des moins de 21 ans de 2020 a réalisé un maximum et a ainsi été l'un des trois pilotes à se qualifier directement pour la finale du jour. Lidsey a été rejoint par Max Fricke et Justin Sedgmen.

En finale B, Fraser Bowes, qui a déjà couru par le passé en Allemagne pour les Güstrow Torros dans le cadre de la Team Cup, s'est imposé devant l'as du Grand Prix britannique Daniel Bewley.

En finale, Lidsey a pris le meilleur départ, mais a été intercepté par Fricke et a finalement dû se contenter de la deuxième place.

Le deuxième jour de l'événement célébrant le centenaire du speedway à North Brisbane, une course en solo a eu lieu, après que la scène ait appartenu aux attelages le premier jour. Le peloton était composé de trois champions du monde, Jason Doyle, Tai Woffinden et Chris Holder. Le Danois Rasmus Jensen et les Britanniques Adam Ellis et Daniel Bewley étaient également de la partie. Comme à Mildura, Jaimon Lidsey était le meilleur après les manches préliminaires et n'a concédé qu'un point à Jensen.

Si les deux meilleurs scoreurs ont directement accédé à la finale, les deux autres places ont été attribuées aux vainqueurs des deux demi-finales. Les deux champions du monde Tai Woffinden et Chris Holder ont dû plier bagage, tout comme Daniel Bewley et Rasmus Jensen, tandis que Doyle et, à la surprise générale, le héros local Ryan Douglas se sont retrouvés en finale.

En finale, Lidsey a renversé la vapeur après la course de Mildura et s'est imposé devant Fricke, Doyle et Douglas.

Justin Sedgmen et Fraser Bowes, qui étaient en finale à Mildura, ont couru en même temps que le Britannique Sam Hagon et Michael West pour le championnat d'Australie du Sud à Gillman - Sedgmen s'est imposé devant West et Bowes.

Les résultats :



Trophée Jason Lyons Mildura :

1. Max Fricke (AUS), 14 points de présélection

2. Jaimon Lidsey (AUS), 15 points.

3. Fraser Bowes (AUS), 11

4. Justin Sedgmen (AUS), 13

5. Daniel Bewley (GB), 11

6. Jack Morrison (AUS), 11

7. Sam Hagon (GB), 7

8. Patrick Hamilton (AUS), 8

9. Dayle Wood (AUS), 6

10. Michael West (AUS), 5

11. Adam Ellis (GB), 4

12. Brayden McGuinness (AUS), 4

13. Matthew Marson (AUS), 4

14. Jake Turner (NZ), 2

15. Riley Plum (AUS), 2

16. Steve Hutchinson (AUS), 0



Finale B : 1. Fraser Bowes, 2. Daniel Bewley, 3. Jack Morrison, 4. Sam Hagon

Finale A : 1. Max Fricke, 2. Jaimon Lidsey, 3. Fraser Bowes, 4. Justin Sedgmen

Course du centenaire à North Brisbane :

1. Justin Sedgmen (AUS), 14 points de présélection

2. Max Fricke (AUS), 11 points.

3. Jason Doyle (AUS), 7

4. Ryan Douglas (AUS), 9

5. Chris Holder (AUS), 10

6. Tai Woffinden (GB), 10

7. Rasmus Jensen (DK), 11

8. Tate Zischke (AUS), 8

9. Rohan Tungate (AUS), 8

10. Daniel Bewley (GB), 7

11. Sam Masters (AUS), 7

12. Jye Etheridge (AUS), 5

13. Keynan Rew (AUS), 5

14. Declan Kennedy (AUS), 4

15. James Pearson (AUS), 2

16. Adam Ellis (GB), 2



Demi-finale 1 : 1. Jason Doyle, 2. Tai Woffinden, 3. Rasmus Jensen, 4. Rohan Tungate

Demi-finale 2 : 1. Ryan Douglas, 2. Chris Holder, 3. Tate Zischke, 4. Daniel Bewley

Finale : 1. Jaimon Lidsey, 2. Max Fricke, 3. Jason Doyle, 4. Ryan Douglas