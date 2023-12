Australia: Jaimon Lidsey batte i campioni del mondo

La stagione dello speedway è iniziata in Australia: Max Fricke e Jaimon Lidsey si sono presentati in ottima forma a Mildura e North Brisbane prima dell'inizio del campionato nazionale.

Il giorno di Santo Stefano si è tenuto il "Jason Lyons Trophy" a Mildura e il 28 e 29 dicembre si è svolta una gara a North Brisbane, sotto l'egida della Darcy Wards Speedway Promotions, per celebrare il 100° anniversario dello sport dello speedway.

In entrambe le gare, Jaimon Lidsey ha impressionato in tutte le manche. Nella gara per il "Jason Lyons Trophy", il campione del mondo U21 2020 ha ottenuto il massimo ed è stato uno dei tre piloti a qualificarsi direttamente per la finale del giorno. Lidsey è stato raggiunto da Max Fricke e Justin Sedgmen.

Nella finale B, Fraser Bowes, che in passato ha corso per il Güstrow Torros nella Team Cup in Germania, si è imposto davanti all'asso del Gran Premio britannico Daniel Bewley.

Lidsey è partito meglio nella finale, ma è stato raggiunto da Fricke e alla fine si è dovuto accontentare del secondo posto.

Nella seconda giornata dell'evento che celebra i 100 anni di gare di speedway a North Brisbane, si è svolta una gara in solitaria dopo che la prima giornata era stata dedicata ai sidecar. In campo c'erano tre campioni del mondo, Jason Doyle, Tai Woffinden e Chris Holder. Il danese Rasmus Jensen e i britannici Adam Ellis e Daniel Bewley erano tra gli altri piloti noti. Come a Mildura, Jaimon Lidsey è stato il migliore dopo le manche e ha ceduto solo un punto a Jensen.

Mentre i due primi classificati sono andati direttamente in finale, gli altri due posti sono andati ai vincitori delle due semifinali. I due campioni del mondo Tai Woffinden e Chris Holder hanno dovuto rinunciare, così come Daniel Bewley e Rasmus Jensen, mentre Doyle e il sorprendente eroe locale Ryan Douglas sono arrivati in finale.

In finale, Lidsey è riuscito a ribaltare la situazione dopo la gara di Mildura e a vincere davanti a Fricke, Doyle e Douglas.

Justin Sedgmen e Fraser Bowes, che erano in finale a Mildura, hanno gareggiato per il Campionato del Sud Australia contemporaneamente ai britannici Sam Hagon e Michael West a Gillman - Sedgmen ha vinto davanti a West e Bowes.

Risultati:



Trofeo Jason Lyons Mildura:

1° Max Fricke (AUS), 14 punti di manche

2° Jaimon Lidsey (AUS), 15

3° Fraser Bowes (AUS), 11

4° Justin Sedgmen (AUS), 13

5° Daniel Bewley (GB), 11

6° Jack Morrison (AUS), 11

7° Sam Hagon (GB), 7

8° Patrick Hamilton (AUS), 8

9° Dayle Wood (AUS), 6

10° Michael West (AUS), 5

11° Adam Ellis (GB), 4

12° Brayden McGuinness (AUS), 4

13° Matthew Marson (AUS), 4

14° Jake Turner (NZ), 2

15° Riley Plum (AUS), 2

16° Steve Hutchinson (AUS), 0



Finale B: 1° Fraser Bowes, 2° Daniel Bewley, 3° Jack Morrison, 4° Sam Hagon

Finale A: 1° Max Fricke, 2° Jaimon Lidsey, 3° Fraser Bowes, 4° Justin Sedgmen

Gara per le celebrazioni del 100° anniversario a North Brisbane:

1° Justin Sedgmen (AUS), 14 punti di manche

2. Max Fricke (AUS), 11

3. Jason Doyle (AUS), 7

4° Ryan Douglas (AUS), 9

5° Chris Holder (AUS), 10

6° Tai Woffinden (GB), 10

7° Rasmus Jensen (DK), 11

8° Tate Zischke (AUS), 8

9° Rohan Tungate (AUS), 8

10° Daniel Bewley (GB), 7

11° Sam Masters (AUS), 7

12° Jye Etheridge (AUS), 5

13° Keynan Rew (AUS), 5

14° Declan Kennedy (AUS), 4

15° James Pearson (AUS), 2

16° Adam Ellis (GB), 2



Semifinale 1 : 1. Jason Doyle, 2. Tai Woffinden, 3. Rasmus Jensen, 4. Rohan Tungate

Semifinale 2: 1. Ryan Douglas, 2. Chris Holder, 3. Tate Zischke, 4. Daniel Bewley

Finale: 1. Jaimon Lidsey, 2. Max Fricke, 3. Jason Doyle, 4. Ryan Douglas