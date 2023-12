Austrália: Jaimon Lidsey vence os campeões do mundo

A temporada de velocidade está a começar na Austrália: Max Fricke e Jaimon Lidsey apresentaram-se em excelente forma em Mildura e North Brisbane antes do início do campeonato nacional.

No Boxing Day, o "Troféu Jason Lyons" foi disputado em Mildura e, nos dias 28 e 29 de dezembro, realizou-se uma corrida em North Brisbane, sob a égide da Darcy Wards Speedway Promotions, para celebrar o 100º aniversário do desporto do speedway.

Em ambas as corridas, Jaimon Lidsey impressionou em toda a linha nas mangas. Na corrida para o "Troféu Jason Lyons", o Campeão do Mundo Sub-21 de 2020 fez um máximo e foi um dos três pilotos a qualificar-se diretamente para a final do dia. Lidsey foi acompanhado por Max Fricke e Justin Sedgmen.

Na final B, Fraser Bowes, que também montou para a Güstrow Torros na Taça das Equipas na Alemanha no passado, ficou à frente do ás britânico do Grande Prémio Daniel Bewley.

Lidsey fez a melhor partida na final, mas foi apanhado por Fricke e teve de se contentar com o segundo lugar no final.

No segundo dia do evento para celebrar os 100 anos de corridas de velocidade em North Brisbane, realizou-se uma corrida a solo depois de a etapa ter pertencido aos sidecars no primeiro dia. O campo estava apimentado com três campeões mundiais, Jason Doyle, Tai Woffinden e Chris Holder. O dinamarquês Rasmus Jensen e os britânicos Adam Ellis e Daniel Bewley também estavam entre os outros pilotos conhecidos. Tal como em Mildura, Jaimon Lidsey foi o melhor após as mangas e apenas cedeu um ponto a Jensen.

Enquanto os dois melhores pontuadores passaram diretamente para a final, os outros dois lugares foram para os vencedores das duas meias-finais. Os dois campeões mundiais Tai Woffinden e Chris Holder tiveram de desistir, tal como Daniel Bewley e Rasmus Jensen, enquanto Doyle e o surpreendente herói local Ryan Douglas chegaram à final.

Na final, Lidsey conseguiu dar a volta à situação depois da corrida em Mildura e venceu à frente de Fricke, Doyle e Douglas.

Justin Sedgmen e Fraser Bowes, que estiveram na final em Mildura, correram para o Campeonato da Austrália do Sul ao mesmo tempo que Sam Hagon e Michael West, da Grã-Bretanha, em Gillman - Sedgmen venceu à frente de West e Bowes.

Resultados:



Troféu Jason Lyons Mildura:

1º Max Fricke (AUS), 14 pontos na bateria

2º Jaimon Lidsey (AUS), 15

3º Fraser Bowes (AUS), 11

4º Justin Sedgmen (AUS), 13

5º Daniel Bewley (GB), 11

6º Jack Morrison (AUS), 11

7º Sam Hagon (GB), 7

8º Patrick Hamilton (AUS), 8

9º Dayle Wood (AUS), 6

10º Michael West (AUS), 5

11º Adam Ellis (GB), 4

12º Brayden McGuinness (AUS), 4

13º Matthew Marson (AUS), 4

14º Jake Turner (NZ), 2

15º Riley Plum (AUS), 2

16º Steve Hutchinson (AUS), 0



Final B: 1º Fraser Bowes, 2º Daniel Bewley, 3º Jack Morrison, 4º Sam Hagon

Final A: 1º Max Fricke, 2º Jaimon Lidsey, 3º Fraser Bowes, 4º Justin Sedgmen

Corrida para as celebrações do 100º aniversário em North Brisbane:

1º Justin Sedgmen (AUS), 14 pontos na eliminatória

2º Max Fricke (AUS), 11

3º Jason Doyle (AUS), 7

4º Ryan Douglas (AUS), 9

5º Chris Holder (AUS), 10

6º Tai Woffinden (GB), 10

7º Rasmus Jensen (DK), 11

8º Tate Zischke (AUS), 8

9º Rohan Tungate (AUS), 8

10º Daniel Bewley (GB), 7

11º Sam Masters (AUS), 7

12º Jye Etheridge (AUS), 5

13º Keynan Rew (AUS), 5

14º Declan Kennedy (AUS), 4

15º James Pearson (AUS), 2

16º Adam Ellis (GB), 2



Semi-final 1 : 1. Jason Doyle, 2. Tai Woffinden, 3. Rasmus Jensen, 4. Rohan Tungate

Semi-final 2: 1. Ryan Douglas, 2. Chris Holder, 3. Tate Zischke, 4. Daniel Bewley

Final: 1. Jaimon Lidsey, 2. Max Fricke, 3. Jason Doyle, 4. Ryan Douglas