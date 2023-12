Barry Briggs : le champion et aventurier a 89 ans

Avec quatre titres de champion du monde de speedway, le Néo-Zélandais Barry Briggs fait partie des plus grands de tous les temps. Nous le félicitons pour son 89e anniversaire et jetons un bref regard sur sa vie mouvementée.

Le quadruple champion du monde de speedway (1957, 58, 64, 66) Barry Briggs a commencé sa carrière en 1951 dans sa ville natale de Christchurch en Nouvelle-Zélande et a suivi son idole Ronnie Moore à Wimbledon en Angleterre en 1952. Ses équipes de ligue étaient New Cross, Southampton et Swindon, où il est resté jusqu'en 1974. Sa moyenne de points : presque chaque année plus de 10 points.

Plus tard, Briggs a été promoteur et copromoteur (avec Ivan Mauger) de plusieurs courses - les World Series ou les Golden Greats - en Europe, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Israël et en Afrique. L'accident mortel de Lady Di le 31 août 1997 à Paris et l'interdiction spontanée des manifestations sportives qui s'en est suivie le lendemain en Grande-Bretagne ont fait capoter son dernier événement des Golden Greats. Le point culminant fut l'organisation de la finale mondiale de speedway en 1982 au Los Angeles Coliseum avec Harry Oxley, où Bruce Penhall devint un champion acclamé avant de mettre fin à sa carrière de coureur de speedway.

En 1973, Briggs a reçu la médaille MBE (liste d'anniversaire du Queen) : Sir Barry ! L'auteur de nombreux livres ("Briggo", "Speedway" ou "Tracking with Briggo") était un entrepreneur à succès (entre autres importateur général Jawa) et a eu une vie aventureuse après le sport de vitesse avec sa femme June (RIP) et ses fils Gary et Tony.

Des exemples à l'appui ? Briggs a fait une apparition nue sur une machine de speedway pour promouvoir son livre. Il a fait du commerce d'ambre de Pologne et de l'extraction d'or au Libéria, mais a dû s'enfuir du jour au lendemain lorsqu'un nouveau gouvernement a pris le contrôle du pays et qu'il a craint pour sa vie.

Pour la sécurité dans le sport, il a construit le déflecteur Dirt, qui est aujourd'hui obligatoire partout. Il a gagné en popularité grâce à ses innombrables apparitions en tant que co-commentateur sur les chaînes de télévision et les stations de radio du monde entier.

En cet avant-dernier jour de l'année, nous pouvons aujourd'hui féliciter Sir Barry Briggs pour son 89e anniversaire.