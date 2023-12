Barry Briggs: il campione e avventuriero ha 89 anni

Il quattro volte campione del mondo di speedway (1957, 58, 64, 66) Barry Briggs iniziò la sua carriera nel 1951 nella sua città natale, Christchurch in Nuova Zelanda, e seguì il suo idolo Ronnie Moore a Wimbledon/Inghilterra nel 1952. Le sue squadre di campionato sono state New Cross, Southampton e Swindon, dove è rimasto fino al 1974. La sua media realizzativa: più di 10 punti quasi ogni anno.

Briggs divenne in seguito promotore e co-promoter (con Ivan Mauger) di diverse gare - le World Series o le Golden Greats - in Europa, Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Israele e Africa. L'incidente mortale di Lady Di a Parigi, il 31 agosto 1997, e il conseguente divieto spontaneo di organizzare eventi sportivi nel Regno Unito il giorno successivo, fecero sì che il suo ultimo evento Golden Greats venisse cancellato. Il momento culminante fu l'organizzazione della finale mondiale di speedway del 1982 al Los Angeles Coliseum, insieme a Harry Oxley, dove Bruce Penhall divenne campione acclamato, ponendo fine alla sua carriera di pilota di speedway.

Briggs è stato insignito dell'MBE (Queens Birthday Honours) nel 1973: Sir Barry! Autore di numerosi libri ("Briggo", "Speedway" o "Tracking with Briggo") è stato un imprenditore di successo (tra cui l'importatore generale di Jawa) e ha avuto una vita avventurosa dopo le gare di speedway con la moglie June (RIP) e i figli Gary e Tony.

Volete qualche esempio? Briggs è apparso nudo su una macchina da speedway per promuovere il suo libro. Commerciava ambra dalla Polonia e estraeva oro in Liberia, ma dovette fuggire da un giorno all'altro quando un nuovo governo prese il controllo del Paese e lui temette per la sua vita.

Ha progettato il deflettore per la sicurezza nello sport, oggi obbligatorio ovunque. Ha guadagnato popolarità con innumerevoli apparizioni come co-commentatore in TV e radio in tutto il mondo.

Nel penultimo giorno dell'anno, possiamo congratularci con Sir Barry Briggs per il suo 89° compleanno.