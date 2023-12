Barry Briggs: O campeão e aventureiro tem 89 anos

Com quatro títulos de campeão do mundo de speedway, o neozelandês Barry Briggs é um dos maiores de todos os tempos. Felicitamo-lo pelo seu 89º aniversário e fazemos uma breve retrospetiva da sua vida cheia de acontecimentos.

O tetracampeão mundial de velocidade (1957, 58, 64, 66) Barry Briggs iniciou a sua carreira em 1951 na sua cidade natal de Christchurch, na Nova Zelândia, e seguiu o seu ídolo Ronnie Moore para Wimbledon/Inglaterra em 1952. As suas equipas na liga foram o New Cross, o Southampton e o Swindon, onde permaneceu até 1974. A sua média de pontuação: mais de 10 pontos quase todos os anos.

Mais tarde, Briggs tornou-se promotor e co-promotor (com Ivan Mauger) de várias corridas - World Series ou Golden Greats - na Europa, EUA, Austrália, Nova Zelândia, Israel e África. O acidente fatal de Lady Di em Paris, em 31 de agosto de 1997, e a subsequente proibição espontânea de eventos desportivos no Reino Unido, no dia seguinte, implicaram o cancelamento do seu último evento Golden Greats. O ponto alto foi a organização da Final Mundial de Speedway de 1982 no Coliseu de Los Angeles, juntamente com Harry Oxley, onde Bruce Penhall se tornou o aclamado campeão e, subsequentemente, terminou a sua carreira como piloto de speedway.

Briggs foi galardoado com o MBE (Queensday Honours) em 1973: Sir Barry! O autor de numerosos livros ("Briggo", "Speedway" ou "Tracking with Briggo") foi um empresário de sucesso (incluindo importador geral da Jawa) e teve uma vida de aventuras depois das corridas de speedway com a sua mulher June (RIP) e os seus filhos Gary e Tony.

Quer alguns exemplos? Briggs apareceu nu numa máquina de speedway para promover o seu livro. Negociou âmbar da Polónia e extraiu ouro na Libéria, mas teve de fugir de um dia para o outro quando um novo governo assumiu o controlo do país e ele temeu pela sua vida.

Concebeu o deflector de sujidade para segurança no desporto, que é agora obrigatório em todo o lado. Ganhou popularidade com inúmeras aparições como co-comentador em estações de televisão e rádio em todo o mundo.

No penúltimo dia do ano, podemos felicitar Sir Barry Briggs pelo seu 89º aniversário.