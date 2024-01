Australie : Fricke remporte l'ouverture - Tungate mène

Max Fricke a remporté la première des cinq courses du championnat australien. Mais c'est Rohan Tungate qui a pris la tête du classement général, car il a le plus de points au compteur.

Cette année, le championnat australien ne concerne pas seulement le titre de champion national, mais aussi quatre des cinq places pour la qualification aux championnats du monde que la fédération australienne a obtenues pour la saison 2024. En conséquence, outre les places de médailles pour tous les pilotes ayant des ambitions de GP, la quatrième place au classement final devrait également être très disputée.

Lors du coup d'envoi à North Brisbane, Jaimon Lidsey a souligné la bonne forme qu'il a affichée lors des précédentes courses en Down-Under. Il était en tête du classement avec Rohan Tungate à l'issue des manches préliminaires. Tungate comme Lidsey ont totalisé 20 points après 20 manches et ont pris la tête du classement devant Max Fricke et Josh Pickering. Comme Lidsey et Tungate, Fricke a certes remporté trois manches, mais il a également dû enregistrer un zéro lors de la troisième.

Malgré ce zéro pointé, Fricke a réussi à se hisser en finale du jour en terminant deuxième de la première demi-finale derrière Lidsey, où des points de classement supplémentaires ont été attribués. Dans la deuxième demi-finale, Tungate s'est imposé devant Josh Pickering, tandis que le tenant du titre Jack Holder a été éliminé à la dernière place de sa demi-finale, à la surprise générale.

En finale, Fricke s'est imposé devant Tungate et Lidsey, empochant quatre points supplémentaires en plus de ses onze points de qualification. Tungate a obtenu trois points supplémentaires pour sa deuxième place, ce qui lui permet de prendre la tête du classement avec 16 points, devant Fricke et Lidsey, qui en comptent 15 chacun.

Le champion en titre Jack Holder a déjà six points de retard sur le leader avant la deuxième des cinq courses du championnat, dimanche à Kurri Kurri.

Résultats du championnat australien Tour 1 North Brisbane :

1. Max Fricke, 15 points

2. Rohan Tungate, 16

3. Jaimon Lidsey, 15

4. Josh Pickering, 12

5. Chris Holder, 10

6. Jack Holder, 10

7. Brady Kurtz, 8

8. Ryan Douglas, 8

9. James Pearson, 7

10. Sam Masters, 7

11. Ben Cook, 6

12. Keynan Rew, 5

13. Tate Zischke, 5

14. Zach Cook, 4

15. Fraser Bowes, 1

16. Michael West, 1



Demi-finale 1 : 1. Max Fricke, 2. Jaimon Lidsey, 3. Brady Kurtz, 4. Chris Holder

Demi-finale 2 : 1. Rohan Tungate, 2. Josh Pickering, 3. Ryan Douglas, 4. Jack Holder

Finale : 1. Max Fricke, 2. Rohan Tungate, 3. Jaimon Lidsey, Josh Pickering