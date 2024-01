Australia: Fricke vince l'apertura - Tungate in testa

Il Campionato australiano di quest'anno non riguarda solo il titolo nazionale, ma anche quattro dei cinque posti di partenza per le qualificazioni al Campionato del mondo che la federazione australiana ha ricevuto per la stagione 2024. Di conseguenza, oltre ai posti per le medaglie per tutti i corridori con ambizioni da GP, anche il quarto posto nella classifica finale sarà probabilmente molto conteso.

All'esordio a North Brisbane, Jaimon Lidsey ha sottolineato la sua buona forma nelle gare precedenti in Down Under. Dopo le manche, lui e Rohan Tungate erano in testa alla classifica. Tungate e Lidsey hanno ottenuto entrambi 20 punti dopo 20 manche e guidano la classifica davanti a Max Fricke e Josh Pickering. Fricke, come Lidsey e Tungate, ha vinto tre manche, ma ha dovuto registrare uno zero nella terza manche.

Nonostante lo zero di manche, Fricke è riuscito a classificarsi secondo nella prima semifinale dietro a Lidsey e a raggiungere la finale di giornata, dove sono stati assegnati punti aggiuntivi. Nella seconda semifinale, Tungate si è imposto davanti a Josh Pickering, mentre il campione in carica Jack Holder è sorprendentemente arrivato ultimo nella sua semifinale.

Fricke ha poi vinto la finale davanti a Tungate e Lidsey, conquistando quattro punti aggiuntivi oltre agli undici ottenuti nelle manches. Tungate ha ottenuto tre punti aggiuntivi per il suo secondo posto e quindi guida la classifica con 16 punti davanti a Fricke e Lidsey, che hanno 15 punti ciascuno.

Il campione in carica Jack Holder è già a sei punti di distanza dalla testa della classifica prima della seconda delle cinque gare del campionato, in programma domenica a Kurri Kurri.

Risultati Campionato australiano Round 1 North Brisbane:

1° Max Fricke, 15 punti

2 Rohan Tungate, 16

3 Jaimon Lidsey, 15

4. Josh Pickering, 12

5. Chris Holder, 10

6 Jack Holder, 10

7 Brady Kurtz, 8

8° Ryan Douglas, 8

9° James Pearson, 7

10 Sam Masters, 7

11° Ben Cook, 6

12 Keynan Rew, 5

13° Tate Zischke, 5

14° Zach Cook, 4

15 Fraser Bowes, 1

16° Michael West, 1



Semifinale 1: 1. Max Fricke, 2. Jaimon Lidsey, 3. Brady Kurtz, 4. Chris Holder

Semifinale 2: 1. Rohan Tungate, 2. Josh Pickering, 3. Ryan Douglas, 4. Jack Holder

Finale: 1. Max Fricke, 2. Rohan Tungate, 3. Jaimon Lidsey, Josh Pickering