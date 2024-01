Austrália: Fricke vence o jogo de abertura - Tungate lidera

Max Fricke venceu a primeira das cinco corridas do campeonato australiano. No entanto, Rohan Tungate assumiu a liderança da classificação geral, pois é o piloto com mais pontos.

O Campeonato Australiano deste ano não é apenas sobre o título nacional, mas também sobre quatro dos cinco lugares de partida para as eliminatórias do Campeonato do Mundo que a federação australiana recebeu para a época de 2024. Por conseguinte, para além dos lugares de medalha para todos os pilotos com ambições de GP, o quarto lugar na classificação final também deverá ser muito disputado.

Na abertura em North Brisbane, Jaimon Lidsey sublinhou a sua boa forma das corridas anteriores em Down Under. Após as baterias, ele e Rohan Tungate estavam no topo da classificação. Tungate e Lidsey somaram 20 pontos após 20 mangas e lideram a classificação à frente de Max Fricke e Josh Pickering. Fricke, tal como Lidsey e Tungate, tinha ganho três mangas, mas também teve de registar um zero na terceira manga.

Apesar do zero pontos, Fricke conseguiu terminar em segundo lugar na primeira meia-final, atrás de Lidsey, para chegar à final do dia, onde foram atribuídos pontos adicionais. Na segunda meia-final, Tungate ficou em primeiro lugar, à frente de Josh Pickering, enquanto o atual campeão Jack Holder ficou surpreendentemente em último na sua meia-final.

Fricke venceu então a final à frente de Tungate e Lidsey, conquistando quatro pontos adicionais aos onze pontos conquistados nas eliminatórias. Tungate recebeu três pontos adicionais pelo seu segundo lugar e, assim, lidera a classificação com 16 pontos, à frente de Fricke e Lidsey, que têm 15 pontos cada.

O atual campeão Jack Holder já está a seis pontos da liderança antes da segunda das cinco corridas do campeonato em Kurri Kurri, no domingo.

Resultados Campeonato Australiano 1ª ronda North Brisbane:

1º Max Fricke, 15 pontos

2 Rohan Tungate, 16

3 Jaimon Lidsey, 15

4º Josh Pickering, 12

5º Chris Holder, 10

6 Jack Holder, 10

7 Brady Kurtz, 8

8º Ryan Douglas, 8

9º James Pearson, 7

10 Sam Masters, 7

11º Ben Cook, 6

12 Keynan Rew, 5

13º Tate Zischke, 5

14º Zach Cook, 4

15 Fraser Bowes, 1

16º Michael West, 1



Semi-final 1: 1. Max Fricke, 2. Jaimon Lidsey, 3. Brady Kurtz, 4. Chris Holder

Semi-final 2: 1. Rohan Tungate, 2. Josh Pickering, 3. Ryan Douglas, 4. Jack Holder

Final: 1. Max Fricke, 2. Rohan Tungate, 3. Jaimon Lidsey, Josh Pickering