Camp d'entraînement des cadres nationaux à Abensberg

"Nous voulons commencer une saison réussie avec ce week-end", a déclaré Sascha Dörner, qui préside avec Mathias Bartz aux destinées des équipes nationales de speedway depuis la saison 2023, en ouvrant la conférence de presse qui a clôturé les journées d'entraînement à Abensberg. Des athlètes de tous les cadres, des cadres juniors à l'équipe nationale de longue piste, ont été invités au camp. Les différents cadres ont ainsi pu se rencontrer à Abensberg.

Le programme d'entraînement sportif et actif s'est déroulé sous la direction de Knut Nowak dans la salle de judo du TSV Abensberg. En outre, le vendredi soir, d'importants changements de règles ont été expliqués et formés par la FIM et la FIM Europe. Entièrement satisfaits, les participants ont tiré un bilan positif de cette formation. "Nous avons beaucoup appris et fait beaucoup de sport pendant ces jours", a résumé Patrick Hyjek, "nous avons aussi pu beaucoup échanger entre nous et on peut en tirer beaucoup pour la saison prochaine".

Pour surmonter également les blocages, l'équipe s'est rendue au début du mois de janvier dans l'eau fraîche pour prendre des bains de glace, ce dont un autre participant de la jeune garde s'est félicité. Marlon Hegener : "Aujourd'hui, nous sommes encore allés prendre un bain de glace et ensuite nous sommes allés au sauna, ce qui était très amusant et bon pour le team building".

Parmi les pilotes de longue piste qui ont remporté l'argent aux championnats du monde par équipe l'année dernière, Jörg Tebbe avait fait le déplacement à Abensberg. L'homme de 44 ans a lui aussi fait l'éloge des journées d'Abensberg, auxquelles la jeunesse du sport sur piste a également participé. "C'était en tout cas très amusant de faire l'entraînement avec eux et de se traîner un peu dans la région", a déclaré Tebbe, "l'entraînement mental et aussi l'entraînement de force étaient vraiment amusants, et aussi de s'asseoir à la table le soir, loin du champ de course, et d'avoir des discussions sympathiques".