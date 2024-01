Campo di allenamento per la squadra nazionale ad Abensberg

Nel primo fine settimana del nuovo anno, i team manager delle squadre nazionali su pista hanno riunito i loro atleti ad Abensberg per un ritiro. L'obiettivo: preparare i corridori per la stagione 2024.

"Vogliamo iniziare una stagione di successo con questo fine settimana", ha dichiarato Sascha Dörner, responsabile delle squadre nazionali di speedway insieme a Mathias Bartz dalla stagione 2023, alla conferenza stampa al termine delle giornate di allenamento ad Abensberg. Al campo sono stati invitati atleti di tutte le squadre, da quelle giovanili alla squadra nazionale di pista lunga. Le varie squadre sono state così riunite ad Abensberg.

Il programma di allenamento si è svolto sotto la guida di Knut Nowak nella sala di judo del TSV Abensberg. Il venerdì sera sono state spiegate e formate anche importanti modifiche alle regole della FIM e della FIM Europa. I partecipanti sono stati completamente soddisfatti e hanno tratto una conclusione positiva. "Abbiamo imparato molto durante le giornate e fatto molto sport", ha riassunto Patrick Hyjek, "abbiamo anche potuto scambiare molte idee tra di noi e possiamo trarre molto da questo nella prossima stagione".

Per superare eventuali blocchi, la squadra ha praticato il nuoto su ghiaccio all'inizio di gennaio, che è stato elogiato da un altro membro della giovane guardia. Marlon Hegener: "Oggi abbiamo fatto il bagno nel ghiaccio e poi siamo andati in sauna, il che è stato molto divertente e anche utile per il team building".

Jörg Tebbe si è recato ad Abensberg dalla squadra di piloti di pista lunga che ha vinto l'argento ai Campionati Mondiali a squadre dello scorso anno. Anche il 44enne ha elogiato le giornate ad Abensberg, che comprendevano anche i giovani dello sport su pista. "È stato sicuramente molto divertente allenarsi con loro e trascinarsi un po' l'un l'altro", ha detto Tebbe, "l'allenamento mentale e l'allenamento della forza sono stati davvero divertenti, anche sedersi a tavola la sera lontano dalla pista e fare belle conversazioni".