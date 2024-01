Campo de treino da seleção nacional em Abensberg

No primeiro fim de semana do novo ano, os chefes de equipa das equipas nacionais de pista reuniram os seus atletas em Abensberg para um campo de treino. O objetivo: preparar os ciclistas para a época de 2024.

"Queremos começar uma época de sucesso com este fim de semana", disse Sascha Dörner, que tem sido responsável pelas equipas nacionais de velocidade com Mathias Bartz desde a época de 2023, na conferência de imprensa no final dos dias de treino em Abensberg. Foram convidados para o campo atletas de todas as equipas, desde as equipas de juniores até à equipa nacional de pista longa. As várias selecções foram assim reunidas em Abensberg.

O programa de treino decorreu sob a orientação de Knut Nowak no pavilhão de judo do TSV Abensberg. Na sexta-feira à noite, foram também explicadas e treinadas importantes alterações às regras da FIM e da FIM Europe. Os participantes ficaram completamente satisfeitos e tiraram uma conclusão positiva. "Aprendemos muito durante estes dias e praticámos muito desporto", resumiu Patrick Hyjek, "também pudemos trocar muitas ideias uns com os outros e podemos levar muito disto para a próxima época".

Para ultrapassar eventuais bloqueios, a equipa fez natação no gelo no início de janeiro, o que foi elogiado por outro membro da jovem guarda. Marlon Hegener: "Hoje fomos tomar banho no gelo e depois fomos para a sauna, o que foi muito divertido e também bom para a formação da equipa."

Jörg Tebbe viajou para Abensberg com a equipa de pilotos de pista longa que ganhou a prata no Campeonato do Mundo de Equipas do ano passado. O atleta de 44 anos também elogiou os dias em Abensberg, que também incluíram a juventude do desporto de pista. "Foi definitivamente muito divertido treinar com eles e arrastarmo-nos um pouco uns aos outros", disse Tebbe, "o treino mental e o treino de força foram muito divertidos, até mesmo sentarmo-nos à mesa à noite, longe da pista de corrida, e termos conversas agradáveis".