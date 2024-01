AUS : Rohan Tungate consolide son avance avec une victoire

La course 2 du championnat australien était déjà terminée après 20 manches. En raison des conditions de piste, la course s'est arrêtée après les séries. Rohan Tungate s'est imposé et a augmenté son avance au classement.

Même si Rohan Tungate n'a pas remporté la première course du championnat australien à North Brisbane, il était sorti de la première épreuve en tête du classement général avec le plus grand nombre de points. A Kurri Kurri, Tungate a continué sur sa lancée de la première course en remportant d'abord ses premières manches.

Max Fricke a également remporté ses trois premières manches. Dans la 13e manche, les leaders Fricke et Tungate se sont affrontés. Tungate s'est imposé face à Fricke et comme Chris Holder a pu se placer entre Tungate et Fricke, Tungate a consolidé son avance après le duel direct avec Fricke.

Dans la dernière manche, Tungate a manqué la victoire maximale après une défaite contre Ryan Douglas. Mais comme Fricke a clairement perdu contre Holder, l'avance de Tungate est restée de trois points. En raison des conditions de piste défavorables, la course a été arrêtée et classée après la 20e manche.

Jaimon Lidsey, qui n'avait qu'un point de retard sur Tungate après la première course, a commencé la journée de course avec zéro point en terminant dernier de la première manche et en chutant dans la deuxième. Dans les autres manches, il a tout de même réussi à obtenir huit points. Lidsey est toujours troisième au classement général, mais il a déjà six points de retard sur Tungate.

Avec douze points et une deuxième place à Kurri Kurri, le champion de l'année dernière Holder a montré une meilleure performance qu'à North Brisbane et a rejoint les poursuivants de Rohan Tungate.

Résultats du championnat australien Finale 2, Kurri Kurri :

1. Rohan Tungate, 14 points

2. Jack Holder, 12

3. Max Fricke, 12

4. Zach Cook, 9

5. Jaimon Lidsey, 8

6. Ryan Douglas, 8

7. Chris Holder, 8

8. Brady Kurtz , 8

9. Sam Masters, 8

10. Ben Cook, 8

11. Josh Pickering 7

12. Michael West, 4

13. Jye Etheridge, 4

14. James Pearson, 4

15. Fraser Bowes, 3

16. Keynan Rew, 2

Classement après 2 courses sur 5 :

1. Rohan Tungate, 30 points

2. Max Fricke, 27

3. Jaimon Lidsey, 23

4. Jack Holder 22

5. Josh Pickering, 19

6. Chris Holder, 18

7. Brady Kurtz, 16

8. Ryan Douglas, 16

9. Sam Masters, 15

10. Ben Cook, 14

11. Zach Cook, 13

12. James Pearson, 11

13. Keynan Rew, 7

14. Tate Zischke, 5

15. Michael West, 5

16. Fraser Bowes, 4

17. Jye Etheridge, 4