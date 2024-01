AUS: Rohan Tungate aumenta a sua liderança com a vitória

A corrida 2 do campeonato australiano já tinha terminado após 20 mangas. Devido às condições da pista, a corrida terminou após as mangas. Rohan Tungate venceu e aumentou a sua vantagem na classificação.

Apesar de Rohan Tungate não ter vencido a primeira corrida do campeonato australiano em North Brisbane, saiu do primeiro evento como o líder geral com mais pontos. Em Kurri Kurri, Tungate deu continuidade ao seu desempenho da primeira corrida e venceu as suas primeiras corridas.

Max Fricke também venceu as suas três primeiras mangas. Os líderes Fricke e Tungate enfrentaram-se na eliminatória 13. Tungate prevaleceu contra Fricke e como Chris Holder conseguiu colocar-se entre Tungate e Fricke, Tungate aumentou a sua liderança após o duelo direto com Fricke.

Na ronda final, Tungate não conseguiu a vitória máxima depois de perder para Ryan Douglas. No entanto, como Fricke foi claramente derrotado por Holder, a liderança de Tungate manteve-se nos três pontos. Devido às condições adversas da pista, a corrida foi cancelada e pontuada após a eliminatória 20.

Jaimon Lidsey, que estava apenas a um ponto de Tungate após a primeira corrida, começou o dia da corrida com zero pontos, depois de ter terminado em último na primeira bateria e de se ter despistado na segunda. Marcou oito pontos nas restantes corridas. Lidsey continua em terceiro lugar na classificação geral, mas está agora a seis pontos de Tungate.

O campeão do ano passado, Holder, mostrou um melhor desempenho do que em North Brisbane, com doze pontos e um segundo lugar em Kurri Kurri, e reduziu a diferença para Rohan Tungate.

Resultados da Final 2 do Campeonato Australiano, Kurri Kurri:

1º Rohan Tungate, 14 pontos

2º Jack Holder, 12

3º Max Fricke, 12

4º Zach Cook, 9

5 Jaimon Lidsey, 8

6 Ryan Douglas, 8

7º Chris Holder, 8

8º Brady Kurtz, 8

9º Sam Masters, 8

10º Ben Cook, 8

11º Josh Pickering, 7

12 Michael West, 4

13º Jye Etheridge, 4

14 James Pearson, 4

15 Fraser Bowes, 3

16º Keynan Rew, 2

Classificação após 2 das 5 regatas:

1. Rohan Tungate, 30 pontos

2. Max Fricke, 27

3. Jaimon Lidsey, 23

4. Jack Holder, 22

5. Josh Pickering, 19

6. Chris Holder, 18

7º Brady Kurtz, 16

8º Ryan Douglas, 16

9º Sam Masters, 15

10º Ben Cook, 14

11º Zach Cook, 13

12º James Pearson, 11

13º Keynan Rew, 7

14 Tate Zischke, 5

15 Michael West, 5

16º Fraser Bowes, 4

17º Jye Etheridge, 4