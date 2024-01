Motodrome de Bergring : il y a beaucoup à voir à Teterow en 2024

Après la perte du GP de speedway, la course sur herbe sur le Bergring de Teterow redevient l'événement le plus important de l'année. Mais il y a encore bien d'autres choses à vivre.

La saison prochaine, la 102e édition de la traditionnelle course sur piste en herbe, qui se déroulera à la Pentecôte sur le légendaire Bergring, sera le point culminant du sport sur piste au Motodrome de Teterow. Le calendrier des manifestations publié par le club de sports motorisés réserve toutefois de nombreux autres événements attrayants pour 2024.

Outre la course culte sur la piste en herbe de 1877 mètres, la piste de speedway voisine de 314 mètres de long, entièrement rénovée, sera le théâtre de plusieurs courses internationales de présélection.

Ainsi, le 22 juin, l'ovale de Heidbergen accueillera les deux courses de demi-finale du Championnat du monde FIM des jeunes. Ce championnat des moins de 16 ans a été relancé en 2022 sous le nom de SGP3 en collaboration avec le promoteur Discovery Sports et la Fédération internationale de motocyclisme (FIM). Les premiers détenteurs du titre sont le talent danois Mikkel Andersen (2022) ainsi que le suédois Rasmus Karlsson (2023). La finale aura lieu une semaine plus tard à Landsberg (Gorzow), en Pologne.

Une autre course de prédicat aura lieu le 27 juillet avec la qualification pour les championnats d'Europe de speedway en couple dans l'arène, l'attention des fans se portera principalement sur l'équipe allemande.

En outre, le samedi de Pentecôte, il y aura un anniversaire à célébrer sous les projecteurs avec la 20e course internationale de speedway pour la "Coupe du coq de bruyère". La course de speedway également internationale pour la "18e Coupe Schildbürger" le 7 septembre ainsi que la course à domicile des Hechtjungen de Teterow dans la ligue de speedway du nord le 15 septembre clôtureront la saison dans l'arène.

Outre le sport sur piste, le MC Bergring Teterow propose d'autres manifestations dans son motodrome situé dans un cadre magnifique. Du 24 au 26 mai, la société Wölk-Event GmbH organisera la 14e édition du "Rust'n'Dust Jalopy Hot Rod Race Festival". Le 20 juillet, le rallye automobile ADAC Bergring se déroulera pour la 11e fois sur le terrain et les 17 et 18 août, des courses de classement auront lieu pour l'ADAC Enduro Jugendcup et l'ADAC Enduro Landesmeisterschaft.

Toutes les dates de Teterow en 2024 :

18 mai - 20e Course internationale de speedway pour la coupe du coq de bruyère

19 mai - 102e course de côte internationale

24 au 26 mai - Rust&Dust de Wölk Event GmbH

22 juin - Semi-finales 1 et 2 de la SGP3

20 juillet - 11e ADAC Autrallye

27 juillet - Qualification du Championnat d'Europe des couples de Speedway

17 août - ADAC Jugendcup Enduro

18 août - Championnat national d'enduro ADAC

7 septembre - 18e course internationale de speedway pour la coupe du Schildbürger

15 septembre - Ligue de Speedway Nord