Bergring-Motodrom: c'è molto da vedere a Teterow nel 2024

Dopo la perdita dello Speedway GP, la gara su pista in erba sul Bergring di Teterow è di nuovo l'evento più importante dell'anno. Ma c'è molto di più da sperimentare.

Nella prossima stagione, la 102a edizione della tradizionale gara su pista in erba a Pentecoste sul leggendario Bergring sarà l'evento clou delle corse su pista al Teterow Motodrom. Tuttavia, il calendario degli eventi pubblicato dal club motoristico ha in serbo molti altri eventi interessanti per il 2024.

Oltre alla gara cult sulla pista in erba lunga 1877 metri, il vicino circuito di speedway, completamente rinnovato e lungo 314 metri, sarà la sede di diverse gare del campionato internazionale.

L'ovale delle Heidbergen ospiterà entrambe le semifinali del Campionato mondiale giovanile FIM il 22 giugno. Questo campionato U16 è stato rilanciato come SGP3 nel 2022 in collaborazione con il promotore Discovery Sports e la Federazione Mondiale FIM. I primi vincitori del titolo sono il talento danese Mikkel Andersen (2022) e lo svedese Rasmus Karlsson (2023). La finale si svolgerà una settimana dopo a Landsberg (Gorzow), in Polonia.

Un'altra gara di predicato si svolgerà il 27 luglio con le qualificazioni per il Campionato europeo a coppie di speedway nell'Arena, con l'attenzione dei tifosi rivolta soprattutto alla squadra tedesca.

Il sabato di Pentecoste si festeggerà anche un anniversario sotto i riflettori con la 20ª gara internazionale di speedway per l'"Auerhahnpokal". La gara internazionale di speedway per il "18° Schildbürgerpokal", il 7 settembre, e la gara di casa del Teterower Hechtjungen nella Speedway League North, il 15 settembre, completeranno la stagione nell'arena.

Il MC Bergring Teterow offre altri eventi oltre alle gare su pista nel suo splendido Motodrom. Dal 24 al 26 maggio, Wölk-Event GmbH ospiterà la 14ª edizione del "Rust'n'Dust Jalopy Hot Rod Race Festival". Il 20 luglio si terrà per l'undicesima volta l'ADAC Bergring Rally per auto, mentre il 17 e 18 agosto si svolgeranno l'ADAC Enduro Youth Cup e l'ADAC Enduro National Championship.

Tutte le date di Teterow 2024:

18 maggio - 20a gara internazionale di velocità per la Coppa Auerhahn

19 maggio - 102a corsa internazionale in salita

Dal 24 al 26 maggio - Rust&Dust della Wölk Event GmbH

22 giugno - Semifinali 1 e 2 della SGP3

20 luglio - 11° Rally automobilistico ADAC

27 luglio - Qualificazione del Campionato europeo a coppie di speedway

17 agosto - Coppa della Gioventù ADAC Enduro

18 agosto - Campionato nazionale ADAC Enduro

7 settembre - 18a gara internazionale di speedway per la Coppa Schildbürger

15 settembre - Campionato Speedway Nord