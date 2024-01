Bergring-Motodrom: Há muito para ver em Teterow em 2024

Após a perda do Speedway GP, a corrida em pista de relva no Bergring em Teterow é novamente o evento mais importante do ano. Mas há muito mais para experimentar.

Na próxima época, a 102ª edição da tradicional corrida em pista de relva no Pentecostes, no lendário Bergring, será o ponto alto das corridas de pista no Motódromo de Teterow. No entanto, o calendário de eventos publicado pelo clube de desportos motorizados reserva muitos mais eventos atractivos para 2024.

Para além da corrida de culto na pista de relva com 1877 metros de comprimento, a pista de velocidade vizinha, completamente renovada, com 314 metros de comprimento, será palco de várias corridas de campeonatos internacionais.

A oval de Heidbergen acolherá as duas meias-finais do Campeonato do Mundo de Juniores da FIM em 22 de junho. Este campeonato de sub-16 foi relançado como SGP3 em 2022, em colaboração com o promotor Discovery Sports e a Federação Mundial FIM. Os primeiros vencedores do título são o talento dinamarquês Mikkel Andersen (2022) e o sueco Rasmus Karlsson (2023). A final terá lugar uma semana mais tarde em Landsberg (Gorzow), na Polónia.

A 27 de julho, terá lugar outra prova de preparação com a qualificação para o Campeonato Europeu de Pares de Velocidade na Arena, com os adeptos a concentrarem-se sobretudo na equipa alemã.

No sábado de Pentecostes, haverá também um aniversário a comemorar sob a luz dos projectores com a 20ª Corrida Internacional de Velocidade para o "Auerhahnpokal". A corrida internacional de velocidade para o "18.º Schildbürgerpokal", a 7 de setembro, e a corrida em casa do Teterower Hechtjungen na Speedway League North, a 15 de setembro, encerrarão a época no recinto.

O MC Bergring Teterow oferece outros eventos, para além das corridas em pista, no seu Motódromo com uma localização privilegiada. De 24 a 26 de maio, a Wölk-Event GmbH acolhe a 14.ª edição do "Rust'n'Dust Jalopy Hot Rod Race Festival". O ADAC Bergring Rally para automóveis terá lugar no local pela 11ª vez em 20 de julho, enquanto a ADAC Enduro Youth Cup e o ADAC Enduro National Championship terão lugar em 17 e 18 de agosto.

Todas as datas de Teterow em 2024:

18 de maio - 20ª Corrida Internacional de Velocidade para a Taça Auerhahn

19 de maio - 102ª Corrida Internacional de Rampa

24 a 26 de maio - Rust&Dust da Wölk Event GmbH

22 de junho - Semifinais 1 e 2 da SGP3

20 de julho - 11º Rali de Carros ADAC

27 de julho - Qualificação para o Campeonato da Europa de Pares de Speedway

17 de agosto - Taça da Juventude ADAC de Enduro

18 de agosto - Campeonato Nacional ADAC de Enduro

7 de setembro - 18ª Corrida Internacional de Speedway para a Taça Schildbürger

15 de setembro - Liga Speedway Norte