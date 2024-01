Australie : Max Fricke s'impose et prend la tête de la course

Après la troisième course du championnat australien de speedway, Rohan Tungate a perdu sa place de leader. Max Fricke s'est imposé à Albury et compte deux points d'avance après trois des cinq épreuves.

Rohan Tungate, leader après deux épreuves du championnat australien, est bien entré dans la course en remportant la première manche à Albury, mais a laissé échapper quelques points lors des manches suivantes. Il a certes terminé les séries de manière solide avec dix points, mais il a perdu de l'avance car Jack Holder et Jaimon Lidsey ont obtenu 13 points chacun et Max Fricke 12 points - et chaque point expérimenté correspond à un point de championnat.

Dans la première demi-finale, Tungate s'est imposé face à Fricke et a rejoint son adversaire en finale, où le score est de 4-3-2-1. De la deuxième demi-finale, Ryan Douglas et Ben Cook sont passés à la surprise générale. Pour Jack Holder et Jaimon Lidsey, les meilleurs après les séries, les demi-finales ont été la fin de la course.

En finale, Fricke est parti de l'intérieur de la grille de départ et a pu, après avoir repoussé une attaque de Ryan Douglas, parti de l'extérieur, à l'entrée du virage d'arrivée, remporter la victoire et quatre points supplémentaires au championnat. Tungate était en quatrième position après le départ et n'a pas réussi à quitter la dernière place malgré une attaque féroce sur Ben Cook. De son côté, Cook a certes attaqué Douglas, qui le précédait, mais il est resté en troisième position et s'est réjoui de cette place inattendue sur le podium.

Les prochains points seront attribués vendredi à Mildura, avant que le titre ne soit attribué le 13 janvier à Gillman.

Résultats du championnat australien d'Albury :

1. Max Fricke, 16 points

2. Ryan Douglas, 13

3. Ben Cook, 10

4. Rohan Tungate, 11

5. Jack Holder, 13

6. Chris Holder, 9

7. Jaimon Lidsey, 13

8. Sam Masters, 9

9. Josh Pickering, 8

10. Brady Kurtz, 8

11. Keynan Rew, 6

12. Zach Cook, 6

13. James Pearson, 4

14. Jack Morrison, 3

15. Michael West, 1

16. Fraser Bowes, 0

17. Aden Clare, 0



Demi-finale 1 : 1. Rohan Tungate, 2. Max Fricke, 3. Chris Holder, 4. Jaimon Lidsey



Demi-finale 2 : 1. Ryan Douglas, 2. Ben Cook, 3. Jack Holder, 4. Sam Masters



Finale : 1. Max Fricke, 2. Ryan Douglas, 3. Ben Cook, 4. Rohan Tungate

Classement après 3 courses sur 5 :

1. Max Fricke, 43 points

2. Rohan Tungate, 41

3. Jaimon Lidsey, 36

4. Jack Holder, 35

5. Ryan Douglas, 29

6. Josh Pickering, 27

7. Chris Holder, 27

8. Ben Cook, 24

9. Brady Kurtz, 24

10. Sam Masters, 24

11. Zach Cook, 19

12. James Pearson, 15

13. Keynan Rew, 13

14. Michael West, 6

15. Tate Zischke, 5

16. Fraser Bowes, 4

17. Jye Etheridge, 4

18. Jack Morrison, 3