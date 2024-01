Australia: Max Fricke vince e passa in testa alla classifica

Rohan Tungate è partito bene come leader dopo due eventi del campionato australiano con una vittoria nella prima manche ad Albury, ma ha perso qualche punto nelle manche successive. Ha concluso le manche con un solido bottino di dieci punti, ma ha perso terreno perché Jack Holder e Jaimon Lidsey hanno totalizzato 13 punti ciascuno e Max Fricke 12 - e ogni punto di esperienza equivale a un punto di campionato.

Nella prima semifinale, Tungate ha prevalso su Fricke e ha raggiunto il suo avversario in finale, dove il punteggio è stato di 4-3-2-1. A sorpresa, Ryan Douglas e Ben Cook sono passati dalla seconda semifinale. Per Jack Holder e Jaimon Lidsey, i migliori dopo le manches, le semifinali sono state il capolinea.

In finale, Fricke si è portato in testa dalla posizione interna della griglia e, dopo aver respinto un attacco di Ryan Douglas, che era partito dall'esterno, all'inizio della curva finale, è riuscito a conquistare la vittoria e quattro punti aggiuntivi per il campionato. Tungate si trovava in quarta posizione dopo la partenza e, nonostante un feroce attacco a Ben Cook, non è riuscito a togliersi dall'ultimo posto. Cook, dal canto suo, ha attaccato Douglas, che lo precedeva, ma è rimasto in terza posizione e si è rallegrato per l'inatteso podio.

I prossimi punti saranno assegnati venerdì a Mildura, prima che il titolo venga deciso il 13 gennaio a Gillman.

Risultati Campionato australiano Albury:

1° Max Fricke, 16 punti

2° Ryan Douglas, 13

3 Ben Cook, 10

4 Rohan Tungate, 11

5 Jack Holder, 13

6° Chris Holder, 9

7 Jaimon Lidsey, 13

8° Sam Masters, 9

9° Josh Pickering, 8

10 Brady Kurtz, 8

11 Keynan Rew, 6

12° Zach Cook, 6

13 James Pearson, 4

14 Jack Morrison, 3

15 Michael West, 1

16 Fraser Bowes, 0

17° Aden Clare, 0



Semifinale 1: 1. Rohan Tungate, 2. Max Fricke, 3. Chris Holder, 4. Jaimon Lidsey



Semifinale 2: 1. Ryan Douglas, 2. Ben Cook, 3. Jack Holder, 4. Sam Masters



Finale : 1° Max Fricke, 2° Ryan Douglas, 3° Ben Cook, 4° Rohan Tungate

Classifica dopo 3 gare su 5:

1° Max Fricke, 43 punti

2. Rohan Tungate, 41

3. Jaimon Lidsey, 36

4. Jack Holder, 35

5. Ryan Douglas, 29

6. Josh Pickering, 27

7° Chris Holder, 27

8° Ben Cook, 24

9. Brady Kurtz, 24

10. Sam Masters, 24

11. Zach Cook, 19

12° James Pearson, 15

13° Keynan Rew, 13

14 Michael West, 6

15 Tate Zischke, 5

16° Fraser Bowes, 4

17° Jye Etheridge, 4

18 Jack Morrison, 3