Austrália: Max Fricke vence e assume a liderança

Rohan Tungate teve um bom começo como líder após dois eventos no Campeonato Australiano com uma vitória na primeira bateria em Albury, mas perdeu alguns pontos nas baterias seguintes. Terminou as mangas com uns sólidos dez pontos, mas perdeu terreno com Jack Holder e Jaimon Lidsey a marcarem 13 pontos cada um e Max Fricke 12 - e cada ponto de experiência equivale a um ponto de campeonato.

Na primeira meia-final, Tungate venceu Fricke e juntou-se ao seu adversário na final, onde o resultado é 4-3-2-1. Surpreendentemente, Ryan Douglas e Ben Cook passaram da segunda meia-final. Para Jack Holder e Jaimon Lidsey, os melhores depois das eliminatórias, as meias-finais foram o fim da linha.

Na final, Fricke passou para a frente a partir da posição interior da grelha e, depois de se defender de um ataque de Ryan Douglas, que tinha arrancado por fora, no início da curva de chegada, conseguiu chegar à vitória e a mais quatro pontos no campeonato. Tungate estava em quarto lugar após a partida e, apesar de um ataque feroz de Ben Cook, não conseguiu sair do último lugar. Cook, por seu lado, atacou Douglas, que estava à sua frente, mas manteve-se no terceiro lugar e ficou muito satisfeito com o seu inesperado lugar no pódio.

Os próximos pontos serão atribuídos na sexta-feira, em Mildura, antes de o título ser decidido a 13 de janeiro, em Gillman.

Resultados Campeonato Australiano Albury:

1º Max Fricke, 16 pontos

2º Ryan Douglas, 13

3 Ben Cook, 10

4 Rohan Tungate, 11

5 Jack Holder, 13

6º Chris Holder, 9

7 Jaimon Lidsey, 13

8º Sam Masters, 9

9º Josh Pickering, 8

10 Brady Kurtz, 8

11 Keynan Rew, 6

12º Zach Cook, 6

13 James Pearson, 4

14 Jack Morrison, 3

15 Michael West, 1

16 Fraser Bowes, 0

17º Aden Clare, 0



Meia-final 1: 1. Rohan Tungate, 2. Max Fricke, 3. Chris Holder, 4. Jaimon Lidsey



Semi-final 2: 1. Ryan Douglas, 2. Ben Cook, 3. Jack Holder, 4. Sam Masters



Final : 1º Max Fricke, 2º Ryan Douglas, 3º Ben Cook, 4º Rohan Tungate

Classificação após 3 das 5 corridas:

1º Max Fricke, 43 pontos

2º Rohan Tungate, 41

3. Jaimon Lidsey, 36

4. Jack Holder, 35

5. Ryan Douglas, 29

6º Josh Pickering, 27

7º Chris Holder, 27

8º Ben Cook, 24

9º Brady Kurtz, 24

10º Sam Masters, 24

11º Zach Cook, 19

12º James Pearson, 15

13º Keynan Rew, 13

14 Michael West, 6

15 Tate Zischke, 5

16º Fraser Bowes, 4

17º Jye Etheridge, 4

18 Jack Morrison, 3