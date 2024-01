El objetivo de Erik Bachhuber para 2024: correr como Norick Blödorn

Erik Bachhuber también participó en el campamento de preparación física para los equipos nacionales de atletismo en Abensberg. "Actualmente trabajo como técnico mecatrónico de automoción cuatro días a la semana, me gusta mucho trabajar con coches y me alegro de poder seguir ganando algo", dijo el hijo de Stefan Bachhuber. "Parece que dejaré de trabajar en febrero y entonces me concentraré en las carreras".

Para poder trabajar durante las vacaciones de invierno, el joven de 20 años decidió incluso no operarse. "El clavo sigue ahí", dijo Bachhuber sobre su clavícula, que se rompió en junio de 2023. "En realidad quería que me lo quitaran en invierno, pero no habría podido trabajar durante dos semanas y media y decidí dejármelo puesto. No tengo problemas en el día a día ni en las carreras, así que me lo dejo porque de momento no me molesta."

La caída no sólo dejó huella en el piloto de Augsburgo físicamente: "Fue la primera lesión y también me frenó un poco mentalmente. Pensé que lo superaría mejor, el accidente estuvo en mi cabeza durante bastante tiempo. El día de Olching fue algo para olvidar. Se rompió un motor en los entrenamientos y sólo me quedaba una moto. Así que me fui a casa durante la pausa para comer, conseguí rápidamente un segundo motor y lo reconstruí. Fue un poco desafortunado, no había mucho que pudiera hacer en esa situación".

Con el tiempo, el subcampeón alemán sub-21 superó el accidente y pudo afianzarse en la liga sueca, donde por primera vez tuvo que competir sin sus padres, pero en su lugar contó con un destacado apoyo.

"Fue un poco de libertad y estuvo bien tomar mis propias decisiones y estar solo", sonríe Erik en una entrevista con SPEEDWEEK.com. "Tuve a Antonio Lindbäck y Jesse Mustonen como compañeros de equipo y recibí mucha ayuda de ellos, incluso con la puesta a punto. Tenía un taller y un lugar donde alojarme, y gracias a ellos siempre pude conseguir muy buenos resultados. Fue un gran año para mí".

Bachhuber piensa volver a Suecia en 2024, aunque por un momento tuvo otras ideas. "Pensé bastante rápido en lo que iba a hacer en invierno, después de que Polonia fuera finalizada. Pensé en ir a Inglaterra. Pero entonces habría tenido que elegir entre Suecia e Inglaterra. Construí un entorno en Suecia, con un taller y una casa para vivir. Todo funcionaba muy bien allí, así que no necesito cambiar nada".

A Bachhuber le espera un gran reto en la liga polaca: como Norick Blödorn dejó el AC Landshut por el Rybnik, recaerá más responsabilidad sobre los hombros del bávaro. "Norick siempre fue el mejor de los dos", afirma Bachhuber. "Yo igualaba sus resultados, pero nunca era suficiente para superarle en puntos. Ahora debe aprovechar su oportunidad y ha hecho absolutamente lo correcto. Yo intento asumir el papel de Norick, sumar tantos puntos como él y arrastrar conmigo a los demás juniors. Para que tengamos un equipo junior fuerte, como con Bachhuber/Blödorn. En primer lugar, quiero ser más constante con mis goles, sobre todo en la liga polaca. En mi último año sub-21, quiero volver a pisar el acelerador, darlo todo y clasificarme para el SGP2. Por supuesto, quiero intentar arrebatarle el título de DM a Norick, eso estaría bien".