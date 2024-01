L'objectif d'Erik Bachhuber pour 2024 : rouler comme Norick Blödorn

Erik Bachhuber a également participé au camp de fitness des équipes nationales de sport sur piste à Abensberg. "Je travaille actuellement comme mécatronicien automobile, à raison de quatre jours par semaine, j'ai beaucoup de plaisir à bricoler des voitures et je suis heureux de pouvoir encore gagner quelque chose", a raconté le fils de Stefan Bachhuber. "Il semble que je vais arrêter de travailler en février pour me concentrer sur la course".

Pour pouvoir travailler pendant la pause hivernale, le jeune homme de 20 ans a même renoncé à une opération. "Le clou est encore en place", a raconté Bachhuber à propos de sa clavicule, qu'il s'est fracturée en juin 2023. "Je voulais le faire enlever en hiver, mais je n'aurais pas pu travailler pendant deux semaines et demie et j'ai décidé de le laisser en place. Je n'ai pas de problème dans la vie de tous les jours ou en course, donc je le laisse en place parce que ça ne me gêne pas pour le moment".

La chute n'a pas seulement laissé des traces physiques chez l'Augsbourgeois : "C'était la première blessure et elle m'a aussi un peu freiné mentalement. Je pensais que j'allais mieux m'en sortir - l'accident est resté assez longtemps dans ma tête. La journée à Olching était un peu à oublier. Pendant l'entraînement, j'ai cassé un moteur et je n'avais plus qu'une seule moto. Je suis donc rentré à la maison pendant la pause de midi, j'ai rapidement récupéré un deuxième moteur et je l'ai modifié. C'était un peu de la malchance, je ne pouvais pas faire grand-chose dans cette situation".

Avec le temps, le vice-champion d'Allemagne des moins de 21 ans s'est remis de sa chute et a pu prendre pied dans la ligue suédoise, où il a dû réussir pour la première fois sans ses parents, mais où il a bénéficié du soutien de célébrités.

"C'était un morceau de liberté et cela m'a fait du bien de prendre mes propres décisions et de me débrouiller seul", a souri Erik lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "J'avais Antonio Lindbäck et Jesse Mustonen comme coéquipiers et j'ai reçu beaucoup d'aide de leur part, notamment pour les réglages. J'avais un atelier et un endroit où vivre, et grâce à eux, j'ai toujours pu obtenir de bons résultats. C'était une super année pour moi".

En 2024, Bachhuber prévoit de retourner en Suède, même s'il a brièvement eu d'autres idées en tête. "J'ai réfléchi cet hiver à ce que j'allais faire, après que la Pologne a été choisie assez rapidement. J'ai pensé à aller en Angleterre. Mais j'aurais alors dû choisir entre la Suède et l'Angleterre. En Suède, je me suis construit un environnement, avec un atelier et une maison pour y vivre. Là-bas, tout a super bien fonctionné, je n'ai donc pas besoin de changer quoi que ce soit".

Dans la ligue polonaise, un grand défi attend Bachhuber : comme Norick Blödorn a quitté l'AC Landshut pour Rybnik, plus de responsabilités reposeront sur les épaules du Bavarois. "Norick a toujours été le meilleur de nous deux", a constaté Bachhuber. "J'ai continué sur la lancée de ses résultats, mais cela n'a jamais suffi pour le dépasser en termes de points. Il devrait maintenant saisir sa chance et il a parfaitement raison de le faire. J'essaie de prendre le rôle de Norick, de marquer autant de points que lui et d'entraîner les autres juniors dans mon sillage. Ainsi, nous aurons une équipe junior forte, comme avec Bachhuber/Blödorn. Je veux d'abord être plus constant dans mes points, en particulier dans la ligue polonaise. Pour ma dernière année en U21, je veux encore mettre les bouchées doubles et me qualifier pour le SSP2. Bien sûr, je veux essayer de prendre le titre de champion d'Allemagne à Norick, ce serait bien".