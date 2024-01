L'obiettivo di Erik Bachhuber per il 2024: correre come Norick Blödorn

Una clavicola rotta ha costretto Erik Bachhuber a prendersi una pausa dalle corse lo scorso anno. L'autore ha raccontato a SPEEDWEEK.com come ha affrontato il problema il ventenne pilota di speedway e quali sono i suoi progetti per il 2024.

Anche Erik Bachhuber ha partecipato al fitness camp per le squadre nazionali di atletica leggera ad Abensberg. "Attualmente lavoro come tecnico meccatronico del settore automobilistico per quattro giorni alla settimana, mi piace molto lavorare sulle auto e sono contento di poter guadagnare ancora qualcosa", ha detto il figlio di Stefan Bachhuber. "Sembra che smetterò di lavorare a febbraio e poi mi concentrerò sulle corse".

Per poter lavorare durante la pausa invernale, il ventenne ha persino deciso di non sottoporsi a un'operazione. "Il chiodo è ancora lì dentro", ha detto Bachhuber a proposito della clavicola che si è rotto nel giugno 2023. "In realtà volevo rimuoverlo in inverno, ma non sarei stato in grado di lavorare per due settimane e mezzo e ho deciso di lasciarlo dentro. Non ho problemi nella vita di tutti i giorni o nelle gare, quindi la lascio perché al momento non mi dà fastidio".

La caduta non ha lasciato il segno solo sul piano fisico: "È stato il primo infortunio e mi ha anche rallentato un po' mentalmente. Pensavo che l'avrei superata meglio: l'incidente è rimasto nella mia testa per molto tempo. La giornata di Olching è stata da dimenticare. Durante l'allenamento si è rotto un motore e mi è rimasta solo una moto. Così sono tornato a casa durante la pausa pranzo, ho preso subito un secondo motore e l'ho ricostruito. È stato un po' sfortunato, non potevo fare molto in quella situazione".

Con il tempo, il vicecampione tedesco U21 ha superato l'incidente ed è riuscito a farsi strada nel campionato svedese, dove per la prima volta ha dovuto gareggiare senza i suoi genitori, ma con un supporto importante.

"È stato un po' di libertà ed è stato bello prendere le mie decisioni e stare per conto mio", ha sorriso Erik in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Avevo Antonio Lindbäck e Jesse Mustonen come compagni di squadra e ho ricevuto molto aiuto da loro, anche per la messa a punto. Avevo un'officina e un posto dove stare e grazie a loro sono sempre riuscito a ottenere buoni risultati. È stato un anno fantastico per me".

Bachhuber ha intenzione di tornare in Svezia nel 2024, anche se per un breve periodo ha avuto altre idee. "Ho pensato a cosa fare in inverno dopo che la Polonia è stata finalizzata abbastanza rapidamente. Ho pensato di andare in Inghilterra. Ma poi avrei dovuto scegliere tra Svezia e Inghilterra. Ho creato un ambiente in Svezia, con un laboratorio e una casa in cui vivere. Lì tutto funzionava molto bene, quindi non ho bisogno di cambiare nulla".

Una grande sfida attende Bachhuber nel campionato polacco: poiché Norick Blödorn ha lasciato l'AC Landshut per il Rybnik, maggiori responsabilità graveranno sulle spalle del Bayern. "Norick è sempre stato il migliore tra noi due", ha detto Bachhuber. "Ho eguagliato i suoi risultati, ma non è mai stato sufficiente per superarlo in termini di punti. Ora deve cogliere la sua occasione e ha fatto assolutamente la cosa giusta. Sto cercando di assumere il ruolo di Norick, di fare altrettanti punti e di trascinare gli altri juniores con me. In modo da avere una squadra juniores forte, come quella di Bachhuber/Blödorn. Prima di tutto, voglio diventare più costante nel punteggio, soprattutto nel campionato polacco. Nel mio ultimo anno da U21, voglio spingere di nuovo sull'acceleratore, dare il massimo e qualificarmi per l'SGP2. Naturalmente, voglio provare a strappare il titolo di DM a Norick, sarebbe bello".