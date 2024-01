O objetivo de Erik Bachhuber para 2024: cavalgar como Norick Blödorn

Uma clavícula partida obrigou Erik Bachhuber a fazer uma pausa nas corridas no ano passado. Bachhuber contou ao SPEEDWEEK.com como o piloto de 20 anos lidou com a situação e o que está a planear para 2024.

Erik Bachhuber também participou no campo de treino para as equipas nacionais de atletismo em Abensberg. "Atualmente, trabalho como técnico de mecatrónica automóvel numa semana de quatro dias. Gosto muito de trabalhar com carros e estou contente por ainda poder ganhar alguma coisa", disse o filho de Stefan Bachhuber. "Parece que vou parar de trabalhar em fevereiro e depois vou concentrar-me nas corridas".

Para poder trabalhar durante as férias de inverno, o jovem de 20 anos decidiu mesmo não fazer uma operação. "O prego ainda lá está", diz Bachhuber sobre a clavícula, que partiu em junho de 2023. "Na verdade, queria retirá-la no inverno, mas não poderia trabalhar durante duas semanas e meia e decidi deixá-la lá. Não tenho problemas na vida quotidiana nem nas corridas, por isso vou deixá-la no sítio porque não me está a incomodar de momento."

A queda não deixou apenas marcas físicas no piloto de Augsburgo: "Foi a primeira lesão e também me atrasou um pouco mentalmente. Pensei que ia ultrapassar melhor a situação - o acidente esteve na minha cabeça durante muito tempo. O dia em Olching foi algo para esquecer. Um motor partiu-se durante os treinos e só me restava uma mota. Por isso, fui para casa durante a pausa para almoço, arranjei rapidamente um segundo motor e reconstruí-o. Foi um pouco azarado, mas não havia muito que eu pudesse fazer naquela situação".

Com o tempo, o vice-campeão alemão sub-21 superou o acidente e conseguiu se firmar na liga sueca, onde teve que competir sem os pais pela primeira vez, mas teve um apoio proeminente.

"Foi um pouco de liberdade e foi bom poder tomar as minhas próprias decisões e estar por minha conta", sorriu Erik numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Tinha o Antonio Lindbäck e o Jesse Mustonen como companheiros de equipa e tive muita ajuda deles, incluindo na configuração. Tinha uma oficina e um sítio para ficar e, graças a eles, consegui sempre obter bons resultados. Foi um grande ano para mim".

Bachhuber planeia regressar à Suécia em 2024, apesar de ter tido outras ideias por um breve período. "Pensei rapidamente no que ia fazer no inverno, depois de a Polónia ter sido finalizada. Pensei em ir para Inglaterra. Mas, nesse caso, teria de escolher entre a Suécia e a Inglaterra. Criei um ambiente na Suécia, com uma oficina e uma casa para viver. Tudo funcionou muito bem lá, por isso não preciso de mudar nada."

Um grande desafio aguarda Bachhuber no campeonato polaco: como Norick Blödorn trocou o AC Landshut pelo Rybnik, a responsabilidade recairá sobre os ombros do jogador do Bayern. "Norick sempre foi o melhor de nós dois", disse Bachhuber. "Eu igualava os resultados dele, mas nunca era suficiente para superá-lo em termos de pontos. Ele deve aproveitar a sua oportunidade agora e fez absolutamente a coisa certa. Estou a tentar assumir o papel do Norick, marcar tantos pontos como ele e puxar os outros juniores comigo. Para que tenhamos uma equipa de juniores forte, como a Bachhuber/Blödorn. Em primeiro lugar, quero ser mais consistente com os meus golos, especialmente na liga polaca. No meu último ano de sub-21, quero voltar a acelerar, dar tudo por tudo e qualificar-me para o SGP2. Claro que quero tentar tirar o título de DM ao Norick, isso seria bom".