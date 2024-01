Australie : Max Fricke en route vers un quatrième titre

Dès la première manche de la quatrième course du championnat australien à Mildura, les leaders Max Fricke et Rohan Tungate ont laissé échapper des points. Alors que Tungate a même terminé dernier lors de sa première manche, Fricke a dû s'incliner pour la première fois devant Brady Kurtz. Au cours de la soirée, Fricke devait encore rencontrer Kurtz à deux autres reprises, et pas une seule fois Fricke n'a réussi à vaincre le futur vainqueur. Néanmoins, après sa défaite initiale contre Kurtz, Fricke est parvenu à se classer premier avec Jack Holder, avec 13 points, à l'issue des manches préliminaires.

Tungate, qui avait deux points de retard sur Fricke avant la course, s'est incliné face à son adversaire lors de la huitième manche, mais a réussi à remporter le reste de ses manches et à s'assurer une place en finale en remportant la première demi-finale avec Jack Holder. Lors de la deuxième demi-finale, Kurtz et Fricke se sont affrontés pour la deuxième fois et Kurtz a de nouveau pris le dessus sur le leader du championnat.

En finale, Tungate a d'abord mené la course avant qu'elle ne soit interrompue en raison de la chute de Jack Holder. Lors du re-run, Kurtz s'est emparé de la victoire et a relégué Fricke et Tungate à la deuxième place. En restant devant Tungate en finale, Fricke a pu augmenter son avance à cinq points avant la dernière course de samedi prochain à Gillman et est donc le favori pour le titre.

Résultats du championnat australien de speedway à Mildura :

1. Brady Kurtz, 16 points

2. Max Fricke, 16

3. Rohan Tungate, 13

4. Jack Holder, 13

5. Jaimon Lidsey, 12

6. Sam Masters, 10

7. Justin Sedgmen, 9

8. Ben Cook, 8

9. Ryan Douglas, 7

10. Josh Pickering, 7

11. Zach Cook, 5

12. Chris Holder, 4

13. Keynan Rew, 4

14. Fraser Bowes, 4

15. Michael West, 1

16. James Pearson, 0



Demi-finale 1 : 1. Rohan Tungate, 2. Jack Holder, 3. Jaimon Lidsey, 4. Justin Sedgmen



Demi-finale 2 : 1. Brady Kurtz, 2. Max Fricke, 3. Sam Masters, 4. Ben Cook



Finale : 1. Brady Kurtz, 2. Max Fricke, 3. Rohan Tungate, 4. Jack Holder (S)

Classement après 4 courses sur 5 :

1. Max Fricke, 59 points

2. Rohan Tungate, 54

3. Jack Holder, 48

4. Jaimon Lidsey, 48

5. Brady Kurtz, 40

6. Ryan Douglas, 36

7. Josh Pickering, 34

8. Sam Masters, 34

9. Ben Cook, 32

10. Chris Holder, 31

11. Zach Cook, 24

12. Keynan Rew, 17

13. James Pearson, 15

14. Justin Sedgmen, 9

15. Fraser Bowes, 8

16. Michael West, 7

17. Tate Zischke, 5

18. Jye Etheridge, 4

19. Jack Morrison, 3