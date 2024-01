Australia: Max Fricke si avvia verso il quarto titolo

Nel Campionato australiano di velocità, Max Fricke si è messo in ottima posizione per la gara finale di Gilman con un altro podio a Mildura.

Nella primissima gara del quarto round del campionato australiano a Mildura, i leader Max Fricke e Rohan Tungate hanno perso punti. Mentre Tungate è arrivato addirittura ultimo nella gara d'apertura, Fricke è stato battuto per la prima volta da Brady Kurtz. Nel corso della serata, Fricke ha incontrato Kurtz altre due volte e non è mai riuscito a sconfiggere il vincitore finale. Tuttavia, dopo aver perso contro Kurtz nel turno di apertura, Fricke è riuscito a emergere come il migliore della manche insieme a Jack Holder con 13 punti.

Tungate, che prima della gara era a due punti da Fricke, ha perso contro il suo avversario nell'ottava manche, ma è riuscito a vincere le altre manche e ad assicurarsi il posto in finale come vincitore della prima semifinale con Jack Holder. La seconda semifinale ha visto un secondo scontro tra Kurtz e Fricke, con Kurtz che ha avuto nuovamente la meglio sul leader del campionato.

Nella finale, Tungate ha inizialmente preso il comando prima che la gara venisse annullata a causa dell'incidente di Jack Holder. Nella ripetizione, Kurtz ha strappato la vittoria, relegando Fricke e Tungate al secondo posto. Rimanendo davanti a Tungate nel finale, Fricke ha potuto estendere il suo vantaggio a cinque punti in vista della gara finale di sabato prossimo a Gillman, diventando così il favorito per il titolo.

Risultati Campionato australiano di velocità Mildura:

1° Brady Kurtz, 16 punti

2. Max Fricke, 16

3. Rohan Tungate, 13

4. Jack Holder, 13

5 Jaimon Lidsey, 12

6. Sam Masters, 10

7° Justin Sedgmen, 9

8° Ben Cook, 8

9° Ryan Douglas, 7

10° Josh Pickering, 7

11° Zach Cook, 5

12° Chris Holder, 4

13 Keynan Rew, 4

14 Fraser Bowes, 4

15 Michael West, 1

16. James Pearson, 0



Semifinale 1: 1. Rohan Tungate, 2. Jack Holder, 3. Jaimon Lidsey, 4. Justin Sedgmen



Semifinale 2: 1. Brady Kurtz, 2. Max Fricke, 3. Sam Masters, 4. Ben Cook



Finale: 1° Brady Kurtz, 2° Max Fricke, 3° Rohan Tungate, 4° Jack Holder (S)

Classifica dopo 4 gare su 5:

1° Max Fricke, 59 punti

2. Rohan Tungate, 54

3. Jack Holder, 48

4. Jaimon Lidsey, 48

5. Brady Kurtz, 40

6° Ryan Douglas, 36

7° Josh Pickering, 34

8° Sam Masters, 34

9. Ben Cook, 32

10. Chris Holder, 31

11. Zach Cook, 24

12° Keynan Rew, 17

13° James Pearson, 15

14 Justin Sedgmen, 9

15 Fraser Bowes, 8

16 Michael West, 7

17° Tate Zischke, 5

18 Jye Etheridge, 4

19 Jack Morrison, 3