Austrália: Max Fricke a caminho de um quarto título

No Campeonato Australiano de Velocidade, Max Fricke colocou-se numa excelente posição para a corrida final em Gilman com outro pódio em Mildura.

Logo na primeira corrida da quarta ronda do Campeonato Australiano em Mildura, os líderes Max Fricke e Rohan Tungate perderam pontos. Enquanto Tungate acabou mesmo em último na sua corrida de abertura, Fricke foi derrotado por Brady Kurtz pela primeira vez. Ao longo da noite, Fricke encontrou-se com Kurtz mais duas vezes e nunca conseguiu derrotar o eventual vencedor. No entanto, depois de ter perdido para Kurtz na ronda inaugural, Fricke conseguiu emergir como o melhor dos heats, juntamente com Jack Holder, com 13 pontos.

Tungate, que estava dois pontos atrás de Fricke antes da corrida, perdeu para o seu adversário na oitava bateria, mas conseguiu vencer as restantes baterias e garantir o seu lugar na final como vencedor da primeira meia-final com Jack Holder. Na segunda meia-final, Kurtz e Fricke voltam a defrontar-se, com Kurtz a levar a melhor sobre o líder do campeonato.

Na final, Tungate assumiu inicialmente a liderança antes de a corrida ser cancelada devido à queda de Jack Holder. Na repetição da corrida, Kurtz arrebatou a vitória e relegou Fricke e Tungate para o segundo lugar. Ao manter-se à frente de Tungate na final, Fricke conseguiu aumentar a sua vantagem para cinco pontos antes da corrida final em Gillman no próximo sábado, tornando-o o favorito ao título.

Resultados Campeonato Australiano de Speedway Mildura:

1º Brady Kurtz, 16 pontos

2º Max Fricke, 16 pontos

3. Rohan Tungate, 13

4. Jack Holder, 13

5º Jaimon Lidsey, 12

6º Sam Masters, 10

7º Justin Sedgmen, 9

8º Ben Cook, 8

9º Ryan Douglas, 7

10º Josh Pickering, 7

11º Zach Cook, 5

12º Chris Holder, 4

13 Keynan Rew, 4

14 Fraser Bowes, 4

15 Michael West, 1

16. James Pearson, 0



Semi-final 1: 1. Rohan Tungate, 2. Jack Holder, 3. Jaimon Lidsey, 4. Justin Sedgmen



Semi-final 2: 1. Brady Kurtz, 2. Max Fricke, 3. Sam Masters, 4. Ben Cook



Final: 1º Brady Kurtz, 2º Max Fricke, 3º Rohan Tungate, 4º Jack Holder (S)

Classificação após 4 das 5 corridas:

1º Max Fricke, 59 pontos

2º Rohan Tungate, 54

3º Jack Holder, 48

4º Jaimon Lidsey, 48

5. Brady Kurtz, 40

6º Ryan Douglas, 36

7º Josh Pickering, 34

8º Sam Masters, 34

9º Ben Cook, 32

10º Chris Holder, 31

11º Zach Cook, 24

12º Keynan Rew, 17

13º James Pearson, 15

14 Justin Sedgmen, 9

15 Fraser Bowes, 8

16 Michael West, 7

17º Tate Zischke, 5

18 Jye Etheridge, 4

19 Jack Morrison, 3