Australie : Fricke perd l'avantage - Tungate champion

En 2023, c'est Jason Doyle qui a perdu son avance lors de la dernière course du championnat australien et a perdu le titre. C'est ce qui est arrivé cette année à Max Fricke, qui avait une belle avance de cinq points sur le deuxième Rohan Tungate avant la finale de la saison à Gillman.

Dès la première course, les favoris se sont affrontés : pour Fricke, cela s'est soldé par une disqualification, tandis que Tungate s'est imposé. L'avance a ainsi fondu de cinq à deux points dès la première manche. Pour Tungate, les manches suivantes se sont déroulées comme sur des roulettes et le jeune homme de 33 ans a remporté quatre victoires au total. Ce n'est que lors de la dernière manche que Tungate a perdu des points, en terminant troisième derrière Jaimon Lidsey et Ben Cook.

Pour Fricke, les choses ont d'abord continué modestement après la disqualification. Après deux troisièmes places, l'ancien pilote de Grand Prix s'est amélioré en remportant deux victoires et en atteignant tout juste les demi-finales avec huit points.

Comme Tungate avait obtenu exactement cinq points de plus que Fricke lors des manches préliminaires, ils étaient à égalité au classement général avec 67 points. Lors de la première demi-finale, Tungate et Fricke ont affronté les frères Holder Jack et Chris. Comme les points ne sont à nouveau attribués qu'en finale, l'accès à la finale était d'une importance capitale pour les adversaires au titre. Tungate a gagné - Fricke étant resté derrière les Holders, Tungate s'est retrouvé en finale et n'avait plus qu'à franchir la ligne d'arrivée pour devenir champion d'Australie pour la deuxième fois après 2018.

Brady Kurtz, qui avait déjà gagné à Mildura, est arrivé en finale avec Lidsey à l'issue de la deuxième demi-finale, qu'il a remportée. Tungate a franchi la ligne d'arrivée en deuxième position et a pu célébrer son titre de nouveau champion. Après la finale, il y a encore eu un barrage entre Lidsey et Jack Holder pour la médaille de bronze, que Holder a remporté.

Les quatre premiers obtiennent une place pour les courses de qualification du Grand Prix de Speedway 2025, une cinquième pour la fédération australienne sera attribuée dans le cadre du championnat d'Océanie.

Résultats du championnat australien Gillman :

1. Brady Kurtz, 17 points

2. Rohan Tungate, 16

3. Jaimon Lidsey 13

4. Jack Holder, 13

5. Chris Holder, 11

6. Ben Cook, 10

7. Max Fricke, 8

8. Sam Masters, 7

9. Josh Pickering, 7

10. Michael West, 7

11. Keynan Rew, 5

12. Ryan Douglas, 4

13. Zach Cook, 4

14. Fraser Bowes, 3

15. James Pearson, 3

16. Jake Turner, 1

17. Jack Morrison, 0



Demi-finale 1 : Rohan Tungate, 2. Jack Holder, 3. Chris Holder, 4. Max Fricke



Demi-finale 2 : Jaimon Lidsey, 2. Brady Kurtz, 3. Ben Cook, 4. Sam Masters



Finale : 1. Brady Kurtz, 2. Rohan Tungate, 3. Jaimon Lidsey, 4. Jack Holder



Barrage pour la 3e place au classement général : 1. Jack Holder, 2. Jaimon Lidsey

Classement final après 5 courses :

1. Rohan Tungate, 70 points

2. Max Fricke, 67

3. Jack Holder, 61+3

4. Jaimon Lidsey, 61+2

5. Brady Kurtz, 57

6. Ben Cook, 42

7. Chris Holder, 42

8. Josh Pickering, 41

9. Sam Masters, 41

10. Ryan Douglas, 40

11. Zach Cook, 28

12. Keynan Rew, 22

13. James Pearson, 18

14. Michael West, 14

15. Fraser Bowes, 11

16. Justin Sedgmen, 9

17. Tate Zischke, 5

18. Jye Etheridge, 4

19. Jack Morrison, 3

20. Jake Turner, 1