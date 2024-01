Australia: Fricke si gioca il vantaggio - Campione di Tungate

Nel 2023, è stato Jason Doyle a sprecare il suo vantaggio nell'ultima gara del campionato australiano e a perdere il titolo. Quest'anno è stata la stessa storia per Max Fricke, che aveva un impressionante vantaggio di cinque punti sul secondo classificato Rohan Tungate prima del finale di stagione a Gillman.

I favoriti si sono scontrati nella prima gara: Fricke è stato squalificato, mentre Tungate ha conquistato la vittoria. Di conseguenza, il vantaggio si è ridotto da cinque a due punti nella prima manche. Nelle corse successive le cose sono andate come un orologio per Tungate, che ha ottenuto un totale di quattro vittorie. Tungate ha ceduto punti solo nell'ultima manche, quando è arrivato terzo dietro a Jaimon Lidsey e Ben Cook.

Dopo la squalifica, la prestazione di Fricke è stata inizialmente modesta, ma dopo due terzi posti, l'ex pilota di Grand Prix si è migliorato con due vittorie e ha raggiunto le semifinali con otto punti.

Poiché Tungate aveva ottenuto 13 punti nelle manche, esattamente cinque in più di Fricke, i due erano a pari punti nella classifica generale con 67 punti. Nella prima semifinale, Tungate e Fricke hanno incontrato i fratelli Holder, Jack e Chris. Poiché i punti vengono assegnati solo in finale, la finale era di importanza decisiva per i rivali del titolo. Tungate ha vinto - poiché Fricke è rimasto dietro agli Holder, Tungate era in finale e doveva solo finirci per diventare campione australiano per la seconda volta dopo il 2018.

Brady Kurtz, che aveva già vinto a Mildura, è entrato in finale con Lidsey dalla seconda semifinale e l'ha vinta. Tungate è arrivato secondo e ha potuto festeggiare come nuovo campione. Dopo la finale, c'è stato uno spareggio tra Lidsey e Jack Holder per la medaglia di bronzo, vinto da Holder.

I primi quattro classificati riceveranno un posto di partenza per le gare di qualificazione al Gran Premio di Speedway 2025, mentre il quinto posto per la Federazione australiana sarà assegnato durante il Campionato d'Oceania.

Risultati Campionato australiano Gillman:

1° Brady Kurtz, 17 punti

2 Rohan Tungate, 16

3. Jaimon Lidsey, 13

4. Jack Holder, 13

5. Chris Holder, 11

6. Ben Cook, 10

7. Max Fricke, 8

8° Sam Masters, 7

9° Josh Pickering, 7

10 Michael West, 7

11° Keynan Rew, 5

12° Ryan Douglas, 4

13° Zach Cook, 4

14 Fraser Bowes, 3

15 James Pearson, 3

16 Jake Turner, 1

17° Jack Morrison, 0



Semifinale 1 : Rohan Tungate, 2. Jack Holder, 3. Chris Holder, 4. Max Fricke



Semifinale 2: Jaimon Lidsey, 2 Brady Kurtz, 3 Ben Cook, 4 Sam Masters



Finale: 1° Brady Kurtz, 2° Rohan Tungate, 3° Jaimon Lidsey, 4° Jack Holder



Spareggio per il 3° posto assoluto: 1° Jack Holder, 2° Jaimon Lidsey

Classifica finale dopo 5 gare:

1° Rohan Tungate, 70 punti

2. Max Fricke, 67

3. Jack Holder, 61+3

4° Jaimon Lidsey, 61+2

5. Brady Kurtz, 57

6° Ben Cook, 42

7° Chris Holder, 42

8° Josh Pickering, 41

9° Sam Masters, 41

10 Ryan Douglas, 40

11° Zach Cook, 28

12° Keynan Rew, 22

13° James Pearson, 18

14° Michael West, 14

15 Fraser Bowes, 11

16° Justin Sedgmen, 9

17 Tate Zischke, 5

18 Jye Etheridge, 4

19 Jack Morrison, 3

20 Jake Turner, 1