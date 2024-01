Kai Huckenbeck: "En retrospectiva, la decisión fue acertada

Cuando el AC Landshut entró en la liga polaca en 2021, anunció el fichaje de Kai Huckenbeck, que descendió una liga como consecuencia de ello. "Fue muy inusual para mí porque ese no era mi incentivo", recuerda el piloto de 30 años en una entrevista con SPEEDWEEK.com. "No tuve el mejor año antes de eso, pero mirando atrás ahora, fue el movimiento correcto".

La primera temporada de los Devils en la 2ª Liga polaca fue como la seda y no sólo llegaron a los play-off, sino que ganaron el campeonato y consiguieron el ascenso a la 1ª Liga. "Gané confianza y mi media de puntos estaba entre las tres mejores de la liga", dice Huckenbeck. "Pude probar y ensayar mucho, lo que me dio un empujón".

Tras dos años en la 1ª Liga polaca, la nueva normativa obligó a los Diablos a descender a la segunda, por lo que Huckenbeck y el Landshut separaron sus caminos al final de la temporada 2023. "Podía haber imaginado quedarme", admite el noralemán. "Pero no quería descender una liga, mis aspiraciones deportivas son más altas".

Huckenbeck decidió quedarse en 1ª división y anunció a finales de septiembre del año pasado que regresaría a Bydgoszcz. A diferencia de su primera etapa allí, el jugador de 30 años se considera mejor preparado. "Me he desarrollado más. En aquel entonces, pasé una fase relativamente mala y acababa de cambiar el afinador de mi motor. Al principio no me llevaba bien. Cuando he estado allí en los últimos años, ya sea con AC Landshut o en la SEC, siempre he sumado puntos. Como Bydgoszcz es uno de mis circuitos favoritos de Polonia, la decisión me resultó relativamente fácil, ya que ellos también estaban muy interesados".

No se planteó la posibilidad de pasar a la máxima liga polaca, la Ekstraliga. Huckenbeck: "Tuve algunas ofertas de la 1ª división, pero no llegó nada de la Ekstraliga. Hubiera sido una opción para mí, porque todo el mundo quiere jugar en la Ekstraliga; ése sigue siendo mi objetivo. Espero que podamos lograr el ascenso con el Bydgoszcz".