Kai Huckenbeck : "Rétrospectivement, c'était la bonne décision".

Lorsque l'AC Landshut a fait son entrée dans la ligue polonaise en 2021, il a annoncé l'engagement de Kai Huckenbeck, pour qui cela signifiait descendre d'une ligue. "C'était très inhabituel pour moi, car ce n'était pas ma motivation", s'est souvenu le trentenaire dans une interview accordée à SPEEDWEEK.com. "Je n'avais pas eu la meilleure année auparavant, mais si je regarde maintenant en arrière, le pas était le bon".

La première saison des Devils en deuxième division polonaise s'est déroulée comme sur des roulettes et ils ont non seulement atteint les play-offs, mais ont également remporté le championnat et réussi à monter en première division. "J'ai pris confiance en moi et j'étais dans le top 3 de la ligue en moyenne de points", explique Huckenbeck. "J'ai pu tester et essayer beaucoup de choses, cela m'a donné de l'élan".

Après deux ans en première division polonaise, les nouveaux règlements ont contraint les Devils à descendre en deuxième division, les chemins de Huckenbeck et de Landshut se sont donc séparés à la fin de la saison 2023. "J'aurais pu m'imaginer rester", a avoué l'Allemand du Nord. "Mais je ne voulais plus descendre d'une ligue, mes exigences sportives sont plus élevées".

Huckenbeck a décidé de rester en première division et a annoncé fin septembre dernier qu'il retournait à Bromberg (Bydgoszcz). Contrairement à son premier engagement là-bas, le joueur de 30 ans s'estime mieux armé. "J'ai continué à progresser. A l'époque, j'avais traversé une période relativement mauvaise et j'avais fraîchement changé de tuner moteur. Au début, je ne m'en sortais pas du tout. Lorsque j'y suis allé ces dernières années, que ce soit avec l'AC Landshut ou le SEC, j'ai toujours marqué mes points. Comme Bydgoszcz fait partie de mes pistes préférées en Pologne, la décision a été relativement facile à prendre, car ils étaient aussi très intéressés".

Le passage à la plus haute ligue polonaise, l'Ekstraliga, n'était pas à l'ordre du jour. Huckenbeck : "J'ai eu quelques offres de la 1ère ligue, mais rien ne venait de l'Ekstraliga. Cela aurait été une option pour moi, car tout le monde veut faire de l'Ekstraliga - c'est toujours mon objectif. J'espère que nous parviendrons à monter avec Bydgoszcz".