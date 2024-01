Kai Huckenbeck: guardando indietro, la mossa è stata quella giusta

Prima che la strada di Kai Huckenbeck portasse al Grand Prix di Speedway, il nord-tedesco ha deciso di scendere di categoria per la stagione 2021 in Polonia. Parte 3 dell'intervista esclusiva di SPEEDWEEK.com.

Quando l'AC Landshut è entrato nel campionato polacco nel 2021, ha annunciato l'ingaggio di Kai Huckenbeck, che di conseguenza è sceso di un campionato. "È stato molto insolito per me, perché non era il mio incentivo", ha ricordato il 30enne in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Non ho avuto l'anno migliore prima di allora, ma ripensandoci ora è stata la mossa giusta".

La prima stagione dei Devils nella 2ª Lega polacca è andata come un orologio e non solo hanno raggiunto i play-off, ma hanno anche vinto il campionato e ottenuto la promozione in 1ª Lega. "Ho acquisito fiducia e la mia media punti è stata tra le prime tre del campionato", dice Huckenbeck. "Ho potuto fare molti test e prove e questo mi ha dato una marcia in più".

Dopo due anni di permanenza nella 1ª Lega polacca, i nuovi regolamenti hanno costretto i Diavoli a retrocedere nella seconda, così Huckenbeck e il Landshut si sono separati al termine della stagione 2023. "Avrei potuto immaginare di rimanere", ha ammesso il nord-tedesco. "Ma non volevo scendere di un campionato, le mie aspirazioni sportive sono più alte".

Huckenbeck ha deciso di rimanere in Prima Divisione e alla fine di settembre dello scorso anno ha annunciato il suo ritorno a Bydgoszcz. Rispetto alla sua prima esperienza, il trentenne si considera meglio equipaggiato. "Sono cresciuto ulteriormente. All'epoca avevo avuto una fase relativamente negativa e avevo appena cambiato la messa a punto del motore. All'inizio non mi sono trovato bene. Negli ultimi anni, sia con l'AC Landshut che nella SEC, sono sempre andato a punti. Dato che Bydgoszcz è uno dei miei circuiti preferiti in Polonia, la decisione è stata relativamente facile per me, dato che anche loro erano molto interessati".

Non c'erano dubbi sul passaggio al massimo campionato polacco, l'Ekstraliga. Huckenbeck: "Ho avuto alcune offerte dalla prima divisione, ma dalla Ekstraliga non è arrivato nulla. Sarebbe stata un'opzione per me, perché tutti vogliono giocare in Ekstraliga: è ancora il mio obiettivo. Spero di poter raggiungere la promozione con il Bydgoszcz".