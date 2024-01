Kai Huckenbeck: Olhando para trás, a mudança foi a correcta

Quando o AC Landshut entrou na liga polaca em 2021, anunciou a contratação de Kai Huckenbeck, que desceu uma liga como resultado. "Foi muito invulgar para mim, porque não era esse o meu incentivo", recordou o jogador de 30 anos numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Não tive o melhor ano antes disso, mas olhando agora para trás, foi a decisão certa."

A primeira época dos Devils na 2ª Liga Polaca correu como um relógio e não só chegaram aos play-offs, como também ganharam o campeonato e foram promovidos à 1ª Liga. "Ganhei confiança e a minha média de pontos ficou entre as três melhores da liga", diz Huckenbeck. "Pude fazer muitos testes e experimentar, o que me deu um impulso."

Após dois anos na 1ª Liga Polaca, os novos regulamentos obrigaram os Devils a descer para a segunda, pelo que Huckenbeck e o Landshut se separaram no final da época de 2023. "Podia ter imaginado ficar", admite o norte-alemão. "Mas não queria descer de divisão, as minhas aspirações desportivas são maiores."

Huckenbeck decidiu permanecer na primeira divisão e anunciou no final de setembro do ano passado que iria regressar ao Bydgoszcz. Em contraste com a sua primeira passagem pelo clube, o jogador de 30 anos considera-se mais bem preparado. "Desenvolvi-me mais. Na altura, tive uma fase relativamente má e tinha acabado de mudar o afinador do meu motor. No início, não me dei muito bem. Nos últimos anos, quando lá estive, quer com o AC Landshut quer na SEC, marquei sempre pontos. Como Bydgoszcz é uma das minhas pistas preferidas na Polónia, a decisão foi relativamente fácil para mim, pois eles também estavam muito interessados".

Não se tratava de mudar para a liga mais alta da Polónia, a Ekstraliga. Huckenbeck: "Tive algumas ofertas da 1ª divisão, mas nada veio da Ekstraliga. Teria sido uma opção para mim, porque todos querem jogar na Ekstraliga - esse continua a ser o meu objetivo. Espero que consigamos a promoção com o Bydgoszcz".