Speedway: Marius Hillebrand disfruta del invierno en España

"Llevo en España desde el 25 de diciembre y también pasé allí el cambio de año", informa Marius Hillebrand, que ya está trabajando de nuevo en su moto, aunque no sea de speedway. "Nos alojamos allí con unos amigos, todos son pilotos de motocross y pasamos tiempo con ellos en invierno. El motocross es mi afición, que también me aporta mucho para el speedway. He viajado con mi entrenador Michael Kartenberg, que entrena a muchos buenos pilotos de motocross, y me ha ayudado a progresar en este deporte".

El suabo también pasará las próximas semanas en España antes de empezar a prepararse con su moto de speedway, como reveló a SPEEDWEEK.com: "Me quedaré allí hasta finales de febrero y seguiré preparándome con el motocross. También he corrido algunas veces en flat-track y me gustaría hacer algo de speedway allí. El invierno aquí es estupendo y las temperaturas son buenas".

En cuanto se acelere la temporada, Hillebrand se concentrará probablemente en dos ligas: "Correré para Landshut en la liga polaca y para Diedenbergen en la Speedway Team Cup. Francia está abierta, ya que aún no está claro si habrá liga. Es como la situación en Alemania, donde no se sabe qué va a pasar. En Francia, un club quiere retirarse, lo que es una pena".

Marius seguirá fiel a la pista corta en 2024: "No creo que mi camino me lleve a la pista larga, ya que los costes allí son demasiado altos. Lo intenté una vez cuando un patrocinador me proporcionó el equipo, pero no puedo invertir cinco cifras en una moto. Mi principal objetivo será la liga polaca. Si surge algo más en Francia, estoy abierto".