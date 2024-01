Speedway : Marius Hillebrand profite de l'hiver en Espagne

"Je suis en Espagne depuis le 25 décembre et j'y ai aussi passé la fin de l'année", a raconté Marius Hillebrand, qui est déjà de nouveau assidu sur sa moto, même s'il ne s'agit pas d'une moto de speedway. "Nous sommes là-bas chez des connaissances, ce sont tous des pilotes de motocross et nous passons du temps avec eux en hiver. Le motocross est mon hobby, cela m'apporte aussi beaucoup pour le speedway. J'étais sur la route avec mon entraîneur Michael Kartenberg, qui s'occupe de nombreux bons pilotes de motocross, il m'a fait progresser dans ce sport".

Le Souabe passera également les prochaines semaines en Espagne, jusqu'au début de sa préparation sur le vélo de speedway, comme il l'a confié à SPEEDWEEK.com : "Je vais rester là-bas jusqu'à fin février et continuer à me préparer avec le motocross. J'ai aussi fait plusieurs fois du flattrack et j'aurais bien envie de faire du speedway là-bas. L'hiver ici bas est top et on a de bonnes températures".

Dès que la saison aura pris son envol, Hillebrand se concentrera selon toute vraisemblance sur deux ligues : "Je roule pour Landshut en ligue polonaise et pour Diedenbergen en Speedway Team Cup. La France est ouverte, car il n'est pas encore tout à fait clair s'il y aura une ligue. La situation est la même qu'en Allemagne, où l'on ne sait pas non plus ce qu'il y aura. En France, un club veut se retirer, c'est dommage".

Marius restera fidèle à la piste courte en 2024 : "Je ne pense pas que mon chemin mènera à la piste longue, car les coûts y sont trop élevés. J'ai essayé la longue piste une fois, lorsqu'un sponsor m'a fourni le matériel, mais je ne peux pas y investir une somme à cinq chiffres pour une moto. Je vais me concentrer sur la ligue polonaise. Si quelque chose se présente encore en France, je suis ouvert".